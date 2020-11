Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Mostra qualche segno di rallentamento la pandemia di Coronavirus in Italia. Il bollettino di ieri ha registrato 34.767 nuovi positivi e un tasso di positività del 14,6%. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, domenica 22 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Sottosegretaria Zampa: “A Natale solo con 5-6 persone tra affetti più cari” – “Mancano 40 giorni a Natale e in questo momento i dati epidemiologici ci dicono che non ci si può spostare tra regioni, ma ci aspettiamo che i numeri migliorino e che quindi siano possibili deroghe”, ha spiegato la sottosegretaria del Ministero della Salute, Sandra Zampa (Pd). L’alt è agli assembramenti, ai ritrovi in piazza, alle feste. “Questo Natale dobbiamo fare lo sforzo di essere davvero il meno numerosi possibile – ha concluso la sottosegretaria -: non è il numero in sé, ma più si allarga la cerchia di persone che non si frequenta abitualmente, maggiore è il rischio. Immagino che si possa dire cinque, sei persone al massimo tra gli affetti più cari”

Ore 06.30 – Alto Adige, da screening massa 1,0% risulta positivo – In Alto Adige su 254.408 persone che si sono sottoposte volontariamente al test rapido, 2.533 sono risultate positive al Covid-19, ovvero l’1,0%. Al termine della seconda giornata dello screening di massa la percentuale della popolazione altoatesina che si è recata in una delle 646 linee di test collocate in tutti i 116 Comuni altoatesini sfiora il 50%. Gli abitanti della Provincia di Bolzano sono 536.667. A Bolzano, dove vivono 108.606 persone, 43.691 si sono sottoposte al test rapido e per 483 di loro l’esito è stato ‘positivo’. A Merano, seconda città dell’Alto Adige (41.605 abitanti), sono state 17.061 le persone che si sono fatte testare e 301 di esse sono risultate positive al coronavirus (1,8%). La campagna ‘Test rapidi in Alto Adige’ si concluderà con lo screening di massa domani alle ore 18. Da lunedì 23 a mercoledì 25 sono previsti test rapidi presso farmacia e ambulatori medici.

Ore 06.00 – Dl ristori, Catalfo: “Con ter nuovi fondi, massima protezione” – “Continuiamo a garantire al Paese la massima protezione economica e sociale possibile. Insieme, possiamo superare questo momento delicato”. Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo. “Con il decreto Ristori ter – sottolinea Catalfo – stanziamo ulteriori fondi per sostenere le attività e i lavoratori nelle Regioni interessate dal passaggio alla fascia ‘arancione’ o a quella ‘rossa’. Tali risorse andranno, da un lato, a finanziare le misure già varate dal Governo con i precedenti decreti, come il fondo perduto, il credito di imposta sugli affitti commerciali, i congedi parentali e il bonus baby sitter. Dall’altro – spiega – verranno impiegate per mettere in campo nuovi interventi emergenziali, come ad esempio un fondo da 400 milioni per consentire ai comuni di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare”.

Medici: emergenza posti letto reparti, sature 19 Regioni – È emergenza per i posti letto nei reparti ospedalieri internistici (Pneumologia, Medicina interna e Malattie infettive). Dal confronto, regione per regione, dei posti letto nel 2018 e quelli attivati nel 2020 con l’attuale numero dei ricoveri Covid-19, emerge “un quadro drammatico”: il Piemonte è saturo al 191%, Valle d’Aosta al 229%, Lombardia al 129%, Liguria al 118%, Lazio al 91%, Campania all’87%. Solo Molise e FVG sono sotto la soglia di occupazione del 40% (34%). Sono in allarme 19 Regioni o PA. Lo rileva l’Anaao-Assomed, maggiore sindacato dei medici ospedalieri.

Galli: “Forse presto sperimentazione di un vaccino al Sacco” – “La nota di ottimismo che mi sento di dare arriva dal vaccino. Siamo tutti un po’ indispettiti dalla politica degli annunci. Continuiamo a vedere una gara a chi ha il vaccino migliore. Se questa fosse una gara nei fatti e non solo negli annunci sarebbe una bellissima cosa”. A dirlo è il direttore di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, intervistato su Rtl 102.5. “Credo che potrò iniziare una sperimentazione molto presto su uno dei vaccini anti Covid presso il mio centro (l’ospedale Sacco, n.d.r.). Credo che se scoprirò che il ruolo di principal investigator e di responsabile non e’ in conflitto con quello di volontario sarò tra i primi a fare questa vaccinazione. La posizione di Crisanti, che ha tutta la mia stima, è stata travisata. Era seccato di continuare a vedere annunci sui media sul vaccino e non dati concreti”, ha concluso Galli.

Raggi al Forlanini, “riaprire ospedale” – Riparte la campagna della sindaca Virginia Raggi per la riapertura dell’ospedale Forlanini di Roma chiuso da alcuni anni. La prima cittadina oggi si è recata davanti alla struttura “insieme a quattro importanti professionisti della sanità italiana – riferisce lei stessa su Twitter- Salvatore D’Antonio, Giovanni Puglisi, Massimo Martelli e Stefano Barone. La struttura deve riaprire per accogliere e curare pazienti Covid-19”, la richiesta.

Confindustria: “Alla fine del 2020 l’Italia rischia una seconda recessione” – Il rapporto mensile del Centro Studi di Confindustria, evidenzia per il nostro Paese il “rischio di nuova caduta”, con il Pil del quarto trimestre atteso “di nuovo in calo” a causa della pandemia di Covid-19. Preoccupano i servizi, in particolare il turismo che potrebbe subire perdite vicine al 70%. Secondo il Csc, inoltre, la domanda interna è “fragile” ed è allarme per uno “stop dell’occupazione”. Frena anche la crescita dell’Eurozon.

Milano, in un supermercato vietata la vendita di carta igienica nel weekend – Accade in un supermercato di Vanzaghello, come segnalato da un cliente su Facebook. Esclusi dalla vendita anche pannolini e assorbenti. La direzione giustifica la decisione affermando che, essendo il loro un supermercato dentro un centro commerciale, secondo la direttiva in vigore nel fine settimana dovrebbero vendere esclusivamente generi alimentari.

Zone rossa e arancione: firmata la nuova ordinanza – Zona rossa e arancione, c’è una nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza con le misure di contenimento dei contagi da Coronavirus. L’ordinanza entra in vigore subito e rinnova le misure anti-Covid adottate per la Calabria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Valle d’Aosta. L’Abruzzo passa a zona rossa.

La nuova ordinanza – sottolinea una nota del ministero – è valida fino al 3 dicembre, “ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre”. Alla luce del Dpcm, infatti, le regioni dal 27 novembre potrebbero cambiare colore e approdare in una fascia diversa. Lo spera soprattutto la Lombardia, che preme per diventare zona arancione e non più zona rossa. L’ordinanza è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 novembre.

Per ora tutti restano nella stessa situazione in cui erano anche il 13 novembre. Riepilogando: Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta, Calabria, Provincia di Bolzano, Toscana e Campania sono rosse; Sicilia, Puglia, Liguria, Basilicata, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Friuli arancioni; Provincia di Trento, Veneto, Sardegna, Lazio, Molise sono gialle. L’unica eccezione è quella dell’Abruzzo, che sarebbe arancione ma ha chiesto di passare in zona rossa. Cosa che accadrà da domani grazie all’ordinanza ad hoc del ministro della Salute, Roberto Speranza. I dati rilevati ieri però fanno ben sperare, in particolare per dicembre, quando molte Regioni si sbloccheranno e potranno diventare, dati permettendo, zona gialla. Un buon viatico per un Natale con meno restrizioni. In poco tempo, cioè dal monitoraggio del 30 ottobre, si è vista una discesa netta dell’Rt in molte regioni.

Consiglio ministri: approvato dl ristori ter da 1,6ml – Nella notte il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge ristori ter che stanzia complessivamente circa 1,6 miliardi. Il Consiglio dei Ministri ha deciso un ulteriore scostamento di bilancio da sottoporre alle Camere per 8 miliardi di euro. Lo scostamento di bilancio verrà sottoposto al voto del Senato mercoledì 25 e al voto della Camera giovedì 26. In entrambe le Camere è necessaria l’autorizzazione con maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il testo che è entrato alle 22 alla seduta del Consiglio dei ministri prevede lo stanziamento di 1,45 miliardi per ristorare le imprese, 400 milioni per la “solidarietà alimentare” garantita sinora dai Comuni, 100 milioni “al fine di procedere all’acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19”. I fondi movimentati dal decreto, quindi, si aggirano attorno ai 2 miliardi.

