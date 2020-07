Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Ad oggi le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 12.248, con 35.073 morti, per un totale di 244.752 casi totali. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 22 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Speranza: “Sul vaccino l’Italia è avanti” – “La fase 1 e 2 del vaccino di AstraZeneca prodotto a Oxford, il cui vettore virale è fatto a Pomezia e che verrà infialato ad Anagni, ha avuto un primo dato molto incoraggiante. Quella è la strada, insieme ai ministri di Germania, Francia e Olanda ho sottoscritto un’intesa per 400 milioni di dosi di cui le prime 60 entro la fine dell’anno. Tifiamo perché questo vaccino venga validato e si possa dare finalmente questa risposta”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine dell’assemblea dei presidenti di Coldiretti.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Campania, De Luca: “Mascherina all’aperto se aumentano i casi” – “Se c’è una moltiplicazione di contagi diventerà inevitabile l’uso della mascherina in pubblico, mi auguro sinceramente di no”, lo afferma il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. “L’importante, lo dico ai giovani, è che quando vi incontrate la sera e state uno addosso all’altro quello è il momento nel quale bisogna indossare la mascherina – ha spiegato – quando si passeggia in luoghi aperti si può stare senza”. “Nessuno ci garantisce quando entriamo in un bar, non sappiamo chi è entrato prima di noi, ci vuole molta molta prudenza – ha concluso – evitare di bere dagli stessi bicchieri o bottiglie, non è che se lo facciamo siamo dei fenomeni. Un po’ di pazienza e responsabilità e andremo avanti”.

Basilicata, 25 migranti positivi in centro accoglienza – Sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati sui migranti sbarcati nei giorni scorsi in Sicilia e trasferiti in un centro di accoglienza in Basilicata: sono 25 in tutto i positivi al Covid. Prima sono risultati positivi tre migranti, oggi si e’ appreso che sono contagiati altri 22: i 25 sono in isolamento in strutture di accoglienza.

Sette micro-focolai di Coronavirus a Padova, almeno 90 casi positivi – Sono stati individuati a Padova sette micro-focolai di Coronavirus. Lo ha reso noto l’Ulss 6 Euganea, sottolineando che tra città e provincia ha riscontrato una novantina di casi positivi al nuovo virus. Oltre alla comunità camerunense – una trentina di casi scoperti dopo una cerimonia funebre – e al Mercato agroalimentare di Padova (12), il contagio si è diffuso anche al corriere Sda di Limena, per un totale di 7 più un contatto esterno all’azienda, in una stamperia di Padova (una decina di positivi e 7-8 casi correlati), in due case di riposo (10 casi in tutto, tra cui 6 operatori e 4 ospiti) e in un centro estivo (un bambino). “I micro-focolai ce li aspettavamo – ha detto Domenico Scibetta, direttore generale dell’Ulss 6 Euganea – forse non li prevedevamo a fine luglio, ma abbiamo sempre detto che l’allarme deve essere massimo, perché il virus continua a circolare anche se con intensità completamente diversa da febbraio e marzo”.

Lazio, verso obbligo mascherina all’aperto in zone movida – La Regione Lazio sta lavorando a un’ordinanza che renda obbligatorio l’uso della mascherina quando si verificano condizioni di assembramenti anche all’esterno, soprattutto nei luoghi della movida. A confermarlo l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato: “Stiamo cercando di capire qual è lo strumento più adatto contro gli assembramenti e valutiamo possibili soluzioni compreso un provvedimento analogo a quello preso a Capri”, ha detto l’assessore a Rai Radio 1. “Abbiamo un problema con la movida – ha continuato – e lo dobbiamo risolvere considerando che il senso di responsabilità per ora non c’è stato. Bisogna evitare ciò che è accaduto in Catalogna e bisogna prevenire la diffusione del virus”.

Il bollettino dello Spallanzani di Roma – “In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 69 pazienti. Di questi, 53 sono positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2 e 16 sono sottoposti a indagini”. Così si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani. L’ospedale romano precisa che “2 pazienti necessitano di terapia intensiva” e che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 530”.

Piemonte, positivo il 5,5% dei sottoposti a test sierologico – Il 5,5 per cento delle persone sottoposte in Piemonte al monitoraggio sierologico sul Covid-19 è risultato positivo al Coronavirus. Questi i risultati della squadra B-Life che dal 10 giugno 2020 ha effettuato 6.005 test tra Torino e Novara su volontari di associazioni e dipendenti di municipalizzate che hanno svolto servizi di utilità pubblica durante il lockdown. Sono 207 su 4.826 a Torino le persone positive all’esame sierologico, pari al 4,8%, mentre a Novara su 1.179 soggetti la percentuale sale al 10,5% (124 persone). In totale i positivi sono 331 su 6.005, pari al 5,5%.

Focolaio sospetto alla Brt in Trentino: 200 tamponi ai dipendenti – Alla Bartolini, l’azienda italiana attiva nel settore del trasporto di merci, si teme un focolaio di Coronavirus. Settanta tamponi effettuati oggi e altri 119 sono previsti domani alla Bartolini di Rovereto, in Trentino, dopo che tre lavoratori, che sono ora in isolamento, sono risultati positivi al tampone dopo aver sviluppato i sintomi del virus. Sono state attivate le procedure per circoscrivere il focolaio ed effettuati i tamponi ai contatti delle persone positive al Coronavirus.

C’è l’accordo sul Recovery Fund –Al quinto giorno di Vertice Ue tra i capi di Stato e di governo si è arrivati a una intesa che prevede un fondo da 750 miliardi, di cui 390 saranno di sussidi. Abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso e adeguato alla crisi che stiamo vivendo. Avremo una grande responsabilità, con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l’Italia con forza e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre” ha dichiarato il Premier Conte (Qui cosa prevede).

