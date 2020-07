Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 22 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 22 luglio.

È di 12.322 (-74) persone attualmente positive, 197.628 (+197) guariti e 35.082 (+9) morti per un totale di 245.032 (+282) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 724 (-8), i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.550 (+83) e quelli in terapia intensiva sono 48 (-1). Oggi sono stati effettuati 49.318 tamponi.

Leggi anche: 1. “La discesa del virus si è fermata, il prossimo inverno rischiamo”: l’allarme di Crisanti / 2. Coronavirus, il professor Remuzzi: “I nuovi positivi non sono contagiosi” / 3. Coronavirus, l’Oms: “Seconda ondata possibile in autunno con la riapertura delle scuole”

4. Nelle acque di scarico di Milano e Torino c’erano già tracce del Coronavirus a dicembre 2019: lo studio dell’Iss / 5. I pronto soccorso in Sicilia? Da oggi li gestisce la Lombardia. Alla faccia del flop sul Covid / 6. Esclusivo: per un vuoto normativo il Governo ha “regalato” 1.800 euro di bonus ad arbitri volontari non professionisti

