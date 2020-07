Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus continua a causare vittime in tutto il mondo: secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University, le persone affette dal Covid-19 hanno raggiunto un totale di 14,8 milioni, mentre i morti sono oltre 607mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 21 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,10 – Messico: superati i 40mila morti – I decessi per Coronavirus in Messico hanno superato quota 40mila. Lo rende noto la Johns Hopkins University, secondo cui il Paese ha finora registrato 40.400 morti per Covid-19. Il Messico è il quarto Paese al mondo per numero di decessi e il settimo per numero di contagi, che ammontano a 356.255.

Ore 7,05 – Trump esorta americani a indossare mascherina – Il presidente degli Stati Uniti ha esortato gli americani ad indossare la mascherina quando non è possibile attuare il distanziamento sociale. Lo ha detto durante la conferenza stampa per aggiornare sulla pandemia.

Ore 7,00 – Usa: la California supera i 400mila casi – La California ha superato i 400mila casi di Coronavirus stando al bilancio fornito dalla Reuters. Se fosse uno Stato indipendente, sarebbe quinta al mondo dopo Usa, Brasile, India e Russia. Lo Stato americano più popoloso ha raggiunti i 400.166 contagi e si prepara a superare il record segnato dallo Stato di New York (412.800), primo focolaio dell’epidemia di Covid-19. New York al momento viaggia su una media di 700 nuovi casi al giorno, la California 8.300.

Seconda ondata in Spagna: Barcellona limita accesso a spiagge – Le autorità di Barcellona hanno deciso di limitare l’accesso alle dieci spiagge della città. Si cerca di limitare in tutti i modi la diffusione del contagio. La capacità dell’arenile è stata ridotta del 15 per cento, in modo da passare da 38 mila a 32 mila persone. È stato escluso di chiudere le spiagge per “evitare l’esodo verso altri comuni”, con conseguente rischio di diffusione del Covid-19, ed è stato invece optato per il controllo dell’accesso per garantire le distanze ed evitare contagi.

Serbia, la denuncia di 300 medici: “Pandemia fuori controllo” – Oltre trecento medici hanno accusato il Governo serbo di aver perso il controllo sulla pandemia di Coronavirus per “politicizzare” la sua strategia durante la campagna per le recenti elezioni legislative, e chiedono la formazione di una nuova task force di professionisti per affrontare il Covid-19. In una lettera aperta al governo, i 331 firmatari medici hanno descritto la situazione epidemiologica del Paese una “catastrofe per la salute pubblica”, considerato che il numero di contagi e morti è aumentato sensibilmente nelle ultime settimane. Dopo aver giudicato “fallimentare” la politica attuata finora per fermare la diffusione del virus, i medici hanno chiesto che l’organismo governativo responsabile della gestione delle crisi venga sostituito da un team di esperti con “comprovate qualità professionali e morali” con la garanzia che non sarà politicizzato. “Le cause del fallimento dell’attuale organo di gestione delle crisi devono essere urgentemente chiarite”, si legge nella lettera pubblicata sul sito “Uniti contro Covid” e che è stata ripresa da vari media locali.

La Francia teme una nuova ondata: “Indice di contagio si è alzato” – L’indice contagio in Francia si è di nuovo portato a un livello maggiore di uno in tutto il Paese. A sintetizzare il quadro della situazione il presidente del comitato tecnico scientifico Jean-François Delfraissy. “Siamo su una linea di cresta piuttosto instabile – ha affermato martedì 21 luglio. I numeri non sono buoni, sono preoccupanti e mi riferisco a una serie di cluster particolarmente importanti in aree molto poco colpite, specialmente nella parte ovest del Paese”. “Nessuno degli indicatori è completamente rosso – ha continuato Delfraissy. Ci sono due alternative che accompagnano il fatto che la Francia possa rimanere su questa linea di cresta con difficoltà per le settimane a venire: essendo molto attenta a intervenire, usando i test, circondando i cluster in un modo molto massiccio o, al contrario, cadendo in qualcosa che assomiglierebbe di più alla Spagna, alla Catalogna”.

Coronavirus ultime notizie – L’Oms mette in guardia: “Rischio emergenza Africa” – L’Oms mette in guardia sulla diffusione di Covid 19 in Africa. L’Organizzazione Internazionale per la Sanità ha avvertito che il numero di contagi in aumento in Sudafrica potrebbe essere un “precursore” della diffusione in altre parti del continente. Il Sudafrica ha 373 mila casi, circa la metà di quelli registrati nell’intero continente. “Purtroppo il Sudafrica può essere un precursore, può essere un avvertimento per ciò che accadrà”, ha dichiarato il capo delle emergenze dell’Oms, Michael Ryan. Mentre i numeri del Sudafrica sono di gran lunga i maggiori, nell’ultima settimana nel resto del continente sono aumentati “solo” del 30 per cento, ha spiegato Ryan: “In Kenya sono aumentati del 31 per cento, in Madagascar del 50 per cento, in Zambia del 57 per cento e in Namibia del 69 per cento”.

