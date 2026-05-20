Gli attivisti della Global Sumud Flotilla bendati, inginocchiati e ammanettati in un hangar del porto di Ashdod. Il ministro Ben Gvir li deride: “Benvenuti in Israele”. Meloni e Tajani convocano l’ambasciatore: “Inaccettabile” | VIDEO
Il video shock è stato pubblicato dai social dall'esponente del governo Netanyahu
Bendati, in ginocchio e con le mani ammanettate dietro alla schiena: è il video shock, postato sui social dal ministro israeliano Ben-Gvir, che mostra il trattamento che Israele ha riservato agli attivisti della Global Sumud Flotilla, attualmente detenuti in un hangar del porto di Ashdod. “Benvenuti in Israele, qui siamo noi a comandare” afferma Ben-Gvir mentre sventola una bandiera israeliana e schernisce gli attivisti: “Guardate come sono ridotti ora. Non eroi, sostenitori del terrorismo”. Nel filmato si vede anche un’attivista che, dopo aver gridato “Free Palestine”, viene sbattuta a terra da un poliziotto.
Visualizza questo post su Instagram
Un video scioccante, che ha provocato la reazione del governo italiano che ha convocato l’ambasciatore israeliano. “Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili – si legge in una nota congiunta della presidente del Consiglio Meloni e del ministro degli Esteri Tajani - È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona. Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti livelli istituzionali, tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L’Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del Governo italiano. Per questi motivi, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale convocherà immediatamente l’ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto”.