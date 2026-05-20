Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 14:55
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla bendati, inginocchiati e ammanettati in un hangar del porto di Ashdod. Il ministro Ben Gvir li deride: “Benvenuti in Israele”. Meloni e Tajani convocano l’ambasciatore: “Inaccettabile” | VIDEO

Immagine di copertina

Il video shock è stato pubblicato dai social dall'esponente del governo Netanyahu

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Bendati, in ginocchio e con le mani ammanettate dietro alla schiena: è il video shock, postato sui social dal ministro israeliano Ben-Gvir, che mostra il trattamento che Israele ha riservato agli attivisti della Global Sumud Flotilla, attualmente detenuti in un hangar del porto di Ashdod. “Benvenuti in Israele, qui siamo noi a comandare” afferma Ben-Gvir mentre sventola una bandiera israeliana e schernisce gli attivisti: “Guardate come sono ridotti ora. Non eroi, sostenitori del terrorismo”. Nel filmato si vede anche un’attivista che, dopo aver gridato “Free Palestine”, viene sbattuta a terra da un poliziotto.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Un video scioccante, che ha provocato la reazione del governo italiano che ha convocato l’ambasciatore israeliano. “Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili – si legge in una nota congiunta della presidente del Consiglio Meloni e del ministro degli Esteri Tajani - È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona. Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti livelli istituzionali, tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L’Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del Governo italiano. Per questi motivi, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale convocherà immediatamente l’ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Recuperati tutti i corpi dei sub italiani morti alle Maldive: "La prof indossava una tuta corta”
Esteri / La Knesset approva in via preliminare il suo scioglimento: Israele verso le elezioni anticipate
Esteri / Peter Thiel lancia “Objection”, il tribunale online che scheda i giornalisti
Ti potrebbe interessare
Esteri / Recuperati tutti i corpi dei sub italiani morti alle Maldive: "La prof indossava una tuta corta”
Esteri / La Knesset approva in via preliminare il suo scioglimento: Israele verso le elezioni anticipate
Esteri / Peter Thiel lancia “Objection”, il tribunale online che scheda i giornalisti
Esteri / Il Financial Times: “L’Ue valuta di incaricare Draghi o Merkel per trattare con Putin”
Esteri / L'architetto Usa dell'accordo sul nucleare iraniano a TPI: "Il JCPOA non doveva morire. Ora ogni intesa sarà più fragile"
Esteri / Il sindaco di New York Mamdani lancia i supermercati comunali a prezzi calmierati
Cronaca / Torna il Gala dinner di We the Italians: appuntamento il 4 giugno a Roma
Esteri / Il figlio del fondatore di Mango arrestato per omicidio del padre
Esteri / La Russia mostra i muscoli: Putin vola in Cina e Mosca annuncia tre giorni di esercitazioni nucleari
Esteri / Trump sospende l’attacco Usa all’Iran su richiesta dei Paesi del Golfo: “I negoziati sono seri ma siamo pronti a colpire”
Ricerca