Bendati, in ginocchio e con le mani ammanettate dietro alla schiena: è il video shock, postato sui social dal ministro israeliano Ben-Gvir, che mostra il trattamento che Israele ha riservato agli attivisti della Global Sumud Flotilla, attualmente detenuti in un hangar del porto di Ashdod. “Benvenuti in Israele, qui siamo noi a comandare” afferma Ben-Gvir mentre sventola una bandiera israeliana e schernisce gli attivisti: “Guardate come sono ridotti ora. Non eroi, sostenitori del terrorismo”. Nel filmato si vede anche un’attivista che, dopo aver gridato “Free Palestine”, viene sbattuta a terra da un poliziotto.

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Un video scioccante, che ha provocato la reazione del governo italiano che ha convocato l’ambasciatore israeliano. “Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili – si legge in una nota congiunta della presidente del Consiglio Meloni e del ministro degli Esteri Tajani - È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona. Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti livelli istituzionali, tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L’Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del Governo italiano. Per questi motivi, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale convocherà immediatamente l’ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto”.