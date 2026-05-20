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Recuperati tutti i corpi dei sub italiani morti alle Maldive: “Avevano attrezzatura per immersioni ricreative. La prof indossava una tuta corta”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Prende sempre più forza l’ipotesi dello spaesamento

di Niccolò Di Francesco
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Sono stati recuperati i corpi di tutti i sub italiani morti durante un’immersione alle Maldive: dopo i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, recuperati nella giornata di martedì 19 maggio, nella mattinata di mercoledì 20 sono stati riportati in superficie quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino mentre quello di Gianluca Benedetti era già stato ritrovato nei giorni scorsi. Come dichiarato dal portavoce presidenziale delle Maldive Mohameed Hussain Shareef, i corpi sono stati trasportati all’obitorio per l’identificazione: “Successivamente ci coordineremo con il governo italiano e avvieremo la procedura per il rimpatrio delle salme”. Il team di recupero ha anche recuperato l’attrezzatura tecnica dei sub italiani e le GoPro dei sommozzatori le cui immagini potrebbero dare una risposta a ciò che è accaduto.

Al momento, infatti, vi sono ancora diversi dettagli che non tornano. Secondo quanto riferiscono fonti maldiviane, infatti, i sub italiani avevano un equipaggiamento non adatto alle grandi profondità. Alcuni dei sub montavano bombole da 12 litri e tutti utilizzavano la classica “aria” per immersioni ricreative e non miscele per immersioni a 60 metri. La professoressa Montefalcone, inoltre, sarebbe stata ritrovata con una tuta corta e non con il classico abbigliamento per una immersione in grotta a profondità elevate. L’ipotesi più accreditata al momento è quella dello spaesamento: i sub potrebbero aver perso l’orientamento e, non conoscendo l’esatta morfologia della grotta, sarebbero entrati nella seconda camera senza poi ritrovare la via d’uscita.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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