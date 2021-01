Coronavirus Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE – L’Italia è in “zona rossa” per contrastare l’epidemia di Coronavirus: le restrizioni sono previste fino a domani, 3 gennaio 2021. Il 4 ritornerà, solo per un giorno, in fascia arancione. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, sabato 2 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale.

CORONAVIRUS IN ITALIA: LA DIRETTA

Ore 7,10 – Scuola: rientro in classe il 7 gennaio, ma con lezioni di 45-50 minuti – Ci sono anche lezioni più corte nel piano per le riapertura della scuola superiore in presenza del 2021: non più i canonici sessanta minuti, ma 45-50. A riportarlo è il Corriere della Sera, che cita la nota del ministero dell’Interno che fa il punto su come saranno organizzate le scuole da giovedì prossimo. Nei documenti prefettizi firmati a livello provinciale nei giorni scorsi per permettere la riapertura delle scuole da giovedì 7, zono previsti scaglioni di ingresso e uscita con lezioni fino alle 16 e, a turno, il sabato. Dal 7 si comincia con la metà degli studenti e dal 15 — ma più probabilmente sarà da lunedì 18 — con il 75 per cento degli studenti in classe. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, sono stati stanziati altri 300 milioni per pagare le corse aggiuntive. I turni, con ingressi scaglionati fino alle 10 non sono stati adottati in tutte le regioni: Emilia Romagna, Veneto, Molise, Basilicata e Sardegna manterranno gli ingressi per tutti alle 8. Nelle altre regioni per venire incontro alle esigenze di orario, le scuole potranno invece ridurre la durata delle lezioni in modo da non superare le 16 come orario di uscita, recuperando con attività a distanza il tempo perso a scuola.

Ore 7,00 – Vaccinate oltre 45 mila persone in Italia – Sono 45.667 le persone vaccinate contro il Covid in Italia, secondo l’ultimo dato disponibile sul portale online del commissario straordinario per l’emergenza. In testa la Provincia Autonoma di Trento (somministrate 1.730 dosi, il 34,8% delle 4.975 disponibili) seguita dal Lazio (9.301 vaccinazioni, il 20,3% delle 45.805 delle dosi disponibili) e dal Friuli-Venezia Giulia (1.948 vaccinazioni, il 16,3% delle 11.965 dosi a disposizione).

CORONAVIRUS: COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Il bollettino – Sono 22.211 i nuovi casi, contro gli 23.477 di ieri, e 462 i morti (ieri erano stati 555), a fronte di 157.524 tamponi effettuati (ieri erano stati 186.004). Il rapporto postivi/tamponi in questo primo giorno del 2021 è al 14,1 per cento, rispetto al 12,6 per cento di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 574.767, i morti 74.261 e i guariti 1.479.988, per un totale di 2.129.376 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 22.822 sono ricoverati in ospedale, 2.553 necessitano di terapia intensiva, mentre si trovano in isolamento domiciliare. Il bollettino

Regioni a Iss: “Rivedere i parametri” – Le Regioni hanno chiesto all’Istituto Superiore di Sanità di rivedere i parametri con i quali vengono decise le assegnazioni della aree (gialla, arancione, rossa) nell’ambito del monitoraggio della Cabina di regia.

Coronavirus, in Italia somministrati oltre 32mila vaccini – Sono 32.969 le vaccinazioni anti-Covid effettuate sinora in Italia secondo l’ultimo aggiornamento fornito dal governo e disponibile qui.

