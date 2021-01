Ultime 24 ore

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 574.767

Casi totali: 2.129.376

Decessi: 74.621

Guariti: 1.479.988

Secondo il bollettino di oggi, venerdì 1 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 22.211 i nuovi casi, contro gli 23.477 di ieri, e 462 i morti (ieri erano stati 555), a fronte di 157.524 tamponi effettuati (ieri erano stati 186.004). Il rapporto postivi/tamponi in questo primo giorno del 2021 è al 14,1 per cento, rispetto al 12,6 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 574.767, i morti 74.261 e i guariti 1.479.988, per un totale di 2.129.376 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 22.822 sono ricoverati in ospedale, 2.553 necessitano di terapia intensiva, mentre si trovano in isolamento domiciliare.

Leggi anche: 1. La variante inglese è più diffusa tra i bambini: riaprire le scuole significherebbe favorire il virus / 2. “Da soli non ce la facciamo, servono altri vaccini”: l’allarme del capo della BioNTech / 3. Capodanno in zona rossa: cosa si può fare e cosa no oggi 1 gennaio 2021

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI