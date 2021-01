Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Coronavirus ha provocato ad oggi 81 milioni di contagi e oltre 1,7 milioni di morti nel mondo. Tantissimi paesi – Italia compresa (qui le ultime sul Covid dall’Italia) – hanno iniziato la campagna vaccinale. Di seguito tutte le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 2 gennaio 2021.

 

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: LA DIRETTA

Ore 8,00 – L’Oms approva il vaccino Pfizer: anche Paesi in via di sviluppo potranno avviare vaccinazioni. L’organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha approvato il vaccino Pfizer-BioNTech: la decisione rappresenta una svola per i Paesi in via di sviluppo privi di propri organismi di regolamentazione in materia sanitaria, che potranno così accelerare i loro iter per il via libera al vaccino ed iniziare i relativi programmi di immunizzazione. Lo riporta la Cnn.

Ore 7,00 – Covid, finora quasi 10 milioni di vaccinazioni nel mondo – Nel mondo finora sono state vaccinate quasi 10 milioni di persone. Lo riferisce il sito di pubblicazioni scientifiche Our World in Data, sviluppato dall’Università di Oxford sottolineando che sono già state inoculate 9,8 milioni di dosi. Il paese che ha vaccinato più persone finora è la Cina, 4,5 milioni al 31 dicembre. A seguire gli Stati Uniti, con quasi 2,8 milioni di persone, e Israele a quota un milione. A seguire ci sono i primi paesi europei, a partire dal Regno Unito, quasi 945mila al 27 dicembre. Poi la Germania con 131mila. L’Italia viene registrata a quota 33mila. Il sito chiarisce che i numeri si riferiscono alle singoli dosi iniettate, quindi non alla vaccinazione completa, che necessita di un secondo richiamo.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

L’allarme di BioNTech: “Servono altri vaccini, da soli non ce la facciamo” – “La situazione non è buona. Si è creato un gap perché non sono stati approvati altri vaccini e noi dobbiamo coprire il buco con i nostri”: lo dichiara Ugur Sahin, capo della startup tedesca BioNTech che ha prodotto il vaccino anti-Covid in collaborazione con Pfizer. Secondo Sahin se altri vaccini contro il Coronavirus non saranno approvati in breve tempo in Europa, la sua azienda non sarà in grado di coprire il fabbisogno. L’articolo completo.

700mila nuovi casi e oltre 13mila morti nell’ultimo giorno – Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 728.621 nuovi casi di Covid e 13.629 nuovi decessi nel mondo. È il bilancio della pandemia fornito da France Press sulla base dei dati forniti dalle autorità locali.

Stati Uniti: totale decessi supera quota 345mila – Sono più di 345mila i morti per Covid negli Usa. Lo sostiene l’università americana Johns Hopkins, secondo cui il Paese è vicino a raggiungere i 20 milioni di casi di Covid dall’inizio della pandemia.

