CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È previsto per oggi il nuovo confronto tra il governo e le Regioni sulle restrizioni per contrastare la diffusione del Coronavirus. Sempre oggi, il ministro della Salute Roberto Speranza presenterà il piano vaccini alla Camera alle ore 16. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 2 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Nuovo Dpcm: restrizioni valide dal 21 dicembre a 6 gennaio – Le restrizioni ulteriori anti-Covid, che verranno varate nel nuovo Dpcm, saranno valide dal 21 al 6 gennaio. Riguardo la scadenza del Dpcm il governo – secondo quanto si apprende – deciderà oggi ma potrebbe essere estesa più avanti per evitare che si faccia un altro Dpcm a Capodanno.

Ore 06.30 – Salvini: “No veglioni, ma aprire le seconde case” – “Il diritto alla salute viene prima di tutto. Non credo che qualcuno stia ipotizzando veglioni, tutti pensano a un Natale tranquillo. Non capisco perche’ chi ha una seconda casa a 500 chilometri, che puo’ raggiungere con la macchina, crei un danno. In montagna nessuno sta chiedendo l’apertura delle stazioni di sci, ma di aprire la seconde case”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Cartabianca su Rai 3.

Ore 06.00 – In Calabria 8 Comuni in zona rossa, 4 “arancioni” – Limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche e sospensione delle attività scolastiche in presenza in otto Comuni identificati a livello regionale come “zona rossa” e in altri quattro in “zona arancione”. È quanto prevede un nuova ordinanza, la numero 92, del presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì. I Comuni in “zona rossa” sono Bagnara Calabra, Platì, Bruzzano Zeffirio, Cardeto (Reggio Calabria), Pallagorio, Cotronei, Isola Capo Rizzuto (Crotone), Mileto (Vibo Valentia); quelli in “zona arancione” sono Pizzo, Rombiolo, San Gregorio d’Ippona e San Costantino Calabro (Vibo Valentia). La nuova ordinanza è stata emanata in considerazione del trend in aumento dei contagi registrati negli ultimi 10 giorni in questi Comuni. Nei Comuni di Bagnara Calabra, Platì, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Pallagorio, Cotronei, Isola Capo Rizzuto, Mileto, si dispone “”il divieto di allontanamento da parte di tutte le persone ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento” e “il divieto di accesso all’interno del territorio comunale, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita” per operatori sanitari e forze dell’ordine. Sono poi “sospese tutte le attività commerciali e produttive”, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano invece aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Possibile Dl per definire misure anti-Covid – È possibile che non sia un dpcm a definire le nuove misure anti-Covid ma un decreto legge in vigore dal 4 dicembre al 6 gennaio. È quanto si apprende da fonti della maggioranza.

Riunione tra Conte e capigruppo maggioranz, il premier apre a ricongiungimenti familiari – Il premier Giuseppe Conte apre alla possibilità dei ricongiungimenti familiari. È quanto riferiscono fonti della maggioranza dopo la riunione tra il presidente del Consiglio e i capigruppo della maggioranza sul nuovo dpcm anti-Covid. Secondo quanto viene riferito, il premier ha evidenziato il problema della chiusura degli hotel solo in montagna. Le nuove misure sarebbero valide dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Boccia: “Nuovo Dpcm arriverà a dopo Epifania” – “Stiamo lavorando per il Dpcm che di fatto disciplinerà il funzionamento, i rapporti per tutto il mese di dicembre e arriverà sicuramente a dopo l’Epifania. Sono ore complicate, la riunione di questa mattina tra il governo e le Regioni è andata molto bene, è stata costruttiva, lunga, semplice”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, intervenendo in collegamento al convegno “I servizi per la vita in Italia”.

A novembre +75% mortalità al Nord, +46% al Centrosud – La seconda ondata fa risalire la mortalità giornaliera nelle città italiane. A novembre (dati aggiornati al 17 del mese) si registra il 75% in più di decessi rispetto alla media nelle città del Nord, e il 46% in più per le città del Centrosud. Lo si legge nel report ‘Andamento della mortalità giornaliera (SiSMG) nelle città italiane in relazione all’epidemia di Covid-19’ del ministero della Salute. In particolare, a novembre sono più che raddoppiati i decessi ad Aosta (+120%), Bolzano (+112%) e Torino (+111%). A Milano si registra +83% di decessi, a Genova +96%. Va meglio al Centrosud, dove comunque spiccano gli aumenti di Roma (+58%), Perugia (+66%), Bari (+58%) e Palermo (+67%). Solo tre città a novembre segnalano meno decessi rispetto all’atteso: Civitavecchia (-6%), Latina (-2%) e Messina (-12%).

Medici: “Obbligo vaccino extrema ratio, bene Comitato Bioetica” – “Condivisibile, equilibrato e di buon senso”: così il Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, definisce il parere, diffuso oggi, del Comitato nazionale per la Bioetica sui vaccini anti-Covid. “Abbiamo portato il testo all’attenzione del Comitato Centrale, tramite il nostro rappresentante nel CNB, Maurizio Benato, ricevendone piena adesione. Possiamo dire che siamo assolutamente concordi con quanto espresso. In particolare – continua Anelli – sosteniamo, sul piano della ricerca, l’appello a non accorciare, sotto la pressione per avere presto un vaccino, i tempi della sperimentazione, che, pur nell’urgenza, devono rimanere tali da garantire la qualità, l’efficacia e la sicurezza – argomenta -. Appoggiamo la raccomandazione di una condivisione dei risultati, nell’ottica di una collaborazione internazionale”.

Comitato vittime: “Ministero chieda revoca immunità Oms” – “Il Ministero degli Esteri deve far pressione sull’Oms affinché revochi l’immunità diplomatica a Ranieri Guerra, non può fare altro”. Lo dice all’Agi Consuelo Locati, legale del Comitato Noi Denunceremo, che rappresenta i familiari delle vittime del Covid. Proprio al Comitato si deve il ritrovamento del dossier ‘sparito’ dell’Oms che, stando all’inchiesta di ‘Report’, Guerra avrebbe cercato di modificare perché non emergesse l’inadeguatezza del piano pandemico italiano. “Non perdiamo di vista – prosegue Locati – che quella della Procura di Bergamo è un’indagine che serve a capire come siano morte 51mila persone. Non perdiamo il senso delle cose: non è un’indagine politica, ma per epidemia colposa, e il Ministero, che rappresenta il popolo italiano, deve aiutare la Procura ad acquisire le fonti di prova e a capire come le cause di queste morti”. Sull’immunità diplomatica invocata dall’Oms per i suoi membri, Locati afferma: “C’è una legislazione internazionale in cui si dice che, nel momento in cui un funzionario viene sentito dalla Procura su fatti che lo riguardano come persona , l’organizzazione a cui appartiene può revocare l’immunità. E, in questa situazione, sarebbe vergognoso che l’Oms non lo facesse”.

Tre bimbi ricoverati a Como per sindrome Kawasaki – Tre bambini, di 5, 3 e 2 anni, residenti in comuni della provincia di Como, sono stati ricoverati nelle scorse ore all’ospedale Sant’Anna con sindrome di Kawasaki potenzialmente correlata al Covid-19. Lo rende noto l’Asst Lariana in una nota. Per due di loro si è reso necessario il trasferimento nelle terapie intensive pediatriche di Bergamo, ospedale Papa Giovanni XXIII, e di Milano, ospedale Buzzi, visto l’interessamento infiammatorio del tessuto cardiaco (miocardite).

Vaccino, Comitato nazionale di bioetica (Cnb): “Può essere obbligatorio in emergenza” – Il vaccino è un “bene comune” e può diventare obbligatorio in caso di emergenza. Queste sono alcune delle indicazioni contenute nel documento pubblicato oggi da Comitato nazionale di bioetica (Cnb) sul tema dei vaccini, con riferimento sia alla ricerca che alla produzione e alla distribuzione. “Prendendo atto delle numerose sperimentazioni in corso, il Cnb sottolinea sul piano etico come l’emergenza pandemica non debba portare a ridurre i tempi della sperimentazione, indispensabili sul piano scientifico, bioetico e biogiuridico, per garantire la qualità e la protezione dei partecipanti”, si legge nel documento.

Vaia: Confortanti primi dati su vaccino italiano – “A giorni daremo i dati sulla prima fase della sperimentazione” del candidato vaccino italiano contro il Sars-Cov 2: “posso anticipare che si tratta di dati confortanti”. Lo ha detto a “Che giorno e'” su Rai Radio 1 Francesco Vaia, direttore dell’Istituto “Lazzaro Spallanzani” di Roma. “Non è una corsa, non ci sono premi in palio – ha sottolineato Vaia – Il premio è un vaccino sicuro, efficace e per tutti”.

Natale: a Rimini tamponi ai preti in vista delle messe – La Diocesi di Rimini ha disposto uno screening a tutti i sacerdoti e diaconi in vista delle messe di Natale per scongiurare contagi da Coronavirus. A rivelarlo è il Resto del Carlino e l’appuntamento per il tampone rapido, come afferma il vicario don Maurizio Fabbri, e’ stato fissato al 16 dicembre. L’esame, spiega, è facoltativo. La decisione è stata presa dopo la serie di casi di contagi nella diocesi nelle ultime settimane culminati in alcuni casi con il decesso. Tutt’ora tra i parroci del Riminese c’è chi è ricoverato in reparti Covid e chi è in quarantena dopo essere risultato positivo al virus.

