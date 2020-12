Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 2 dicembre: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 20.709

Decessi: 684

Tamponi effettuati: 207.143

Guariti: 38.740

Ricoveri in ospedale: -357

Ricoveri in terapia intensiva: -47

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 761.230

Casi totali: 1.641.610

Decessi: 57.045

Guariti: 823.335

Ricoverati in terapia intensiva: 3.616

Ricoverati in ospedale: 32.454

In isolamento domiciliare: 725.160

Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 2 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 20.709 i nuovi casi, contro i 19.350 di ieri, con 207.143 tamponi (ieri erano stati 182.100) e 684 morti (ieri erano stati 785) con il rapporto positivi/tamponi che torna sotto il 10%.

Le persone attualmente positive al Covid sono 761.230 (-18.715), 57.045 i morti (+684) e 823.335 i guariti (+38.740), per un totale di 1.641.610 casi (+20.709): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 761.230 attualmente positivi, 32.454 (-357) sono ricoverati in ospedale, 3.616 (-47) necessitano di terapia intensiva, mentre 725.160 (-18.311) si trovano in isolamento domiciliare.

Aumentano leggermente i nuovi casi (20.709 con 19.350) a fronte, però, di un aumento consistente dei tamponi: nell’ultimo giorno, infatti, sono stati effettuati 207.143 contro i 182.100 di ieri. Resta alto il numero di morti, anche se in calo rispetto a ieri (684 contro i 785), mentre continuano a calare sia i ricoveri ordinari (-357 contro i -376 di ieri) che quelli nei reparti di terapia intensive (-47, ieri erano stati -81). Per quanto riguarda le Regioni, quella con il maggior incremento di casi è la Lombardia con 3.425 nuovi contagi, seguita dal Veneto con 2.782, dalla Campania con 1.842 e dal Lazio con 1.791 nuovi casi.

