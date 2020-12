Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Mentre i casi di Coronavirus accertati finora nel mondo hanno superato i 63 milioni e mezzo, a fronte di più di 1 milione di morti, gli Stati provano a organizzare le proprie campagne vaccinali contro il Covid-19. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 2 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – In Spagna altri 8.257 casi e 442 morti – La Spagna ha registrato altri 8.257 casi di coronavirus, per un totale di 1.656.444 infezioni dall’inizio dell’epidemia. Accertati anche altri 442 decessi legati alla malattia, per un totale di vittime che sale a 45.511.

Ore 06.30 – Austria, viaggi in Italia sconsigliati e stop allo sci – Il ‘pacchetto di Natale’ contenente le misure anti-contagio da Covid-19 per la popolazione austriaca è ormai pronto. Domani il cancelliere, Sebastian Kurz, illustrerà quali saranno le restrizioni del periodo natalizio e che dovrebbero terminare attorno al 10 gennaio e comunque non prima del Natale ortodosso (7 gennaio). Anticipazioni della vigilia sono l’incremento dei controlli alle frontiere con i Paesi considerati ad alto rischio contagio – tra essi l’Italia – ed il rinvio dell’inizio della stagione turistica. Resta in dubbio fino all’ultimo la possibilità di un’apertura ‘soft’ dedicata solo a sciatori locali che non devono pernottare o necessitano di ristorarsi perché ristoranti e baite di montagna saranno chiusi. Le persone che rientreranno in Austria dopo essere state in Paesi dove c’è un’alta incidenza di contagi dovranno restare in quarantena per non meno di cinque giorni. Tra i Paesi a rischio anche i Balcani e la Turchia.

Ore 06.00 – Negli Usa altri 2.562 morti e 180.467 nuovi casi – Gli Usa hanno registrato nelle ultime 24 ore altri 180.467 casi di coronavirus, che portano a 13.706.356 il totale delle infezioni dall’inizio dell’epidemia. Registrati, secondo il bollettino della Johns Hopkins University, altri 2.562 morti, per un totale di 270.450 decessi legati alla malattia.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Biden: “Serve ok immediato Congresso a nuovi aiuti” – Il presidente eletto Joe Biden chiede al Congresso l’approvazione “immediata” di un nuovo “robusto” piano di aiuti per contrastare l’impatto economico del Coronavirus. Lo ha detto presentando la sua squadra di governo per l’economia.

Macron: “Piano nazionale vaccinazioni tra aprile e giugno” – La Francia intende lanciare una campagna nazionale di vaccinazione anti-Covid tra aprile e giugno del 2021. Lo ha affermato il presidente Emmanuel Macron, precisando che i primi a riceverlo saranno i gruppi più fragili ed esposti, tra cui gli anziani nelle rsa, e a seguire lo avrà il resto della popolazione. Il piano prevede per l’inizio del 2021 “una prima campagna di vaccinazione altamente mirata, con vaccini di prima generazione”, date le dosi a disposizioni di Francia, seguita da “una seconda ondata tra aprile e giugno, più ampia e generale, verso la vaccinazione della maggioranza”.

Leader Hamas positivo, 815 nuovi casi e 9 morti – Il leader di Hamas, Yahya Sinwar, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha riferito il portavoce del Movimento islamico, Hazem Qassem, precisando che il leader è “in buone condizioni” e continua a lavorare mentre si trova in quarantena. “Sta seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie e adottando le misure precauzionali”, ha aggiunto. Liberato nel 2011 grazie a uno scambio di prigionieri dopo oltre 20 anni nelle carceri israeliane, Sinwar è divenuto il capo di Hamas nel 2017. Nelle ultime settimane i casi di Covid hanno registrato un’impennata e e i medici hanno lanciato l’allarme per una situazione che “sta andando fuori controllo”. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 815 nuovi contagi nell’enclave palestinese e 9 morti, con un tasso di positività del 30%.

Irbm: “In 7 giorni dati AstraZeneca per via libera” – “Questa settimana AstraZeneca consegnerà tutto alle agenzie regolatorie per l’approvazione”. Così Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm Pomezia, ospite del programma “L’imprenditore e gli alti” su Cusano Italia Tv. L’azienda “sta predisponendo tutta la documentazione, tutto il pacchetto da consegnare alle agenzie regolatorie – ha spiegato Di Lorenzo – Confido che entro una settimana questo pacchetto sarà pronto e consegnato”

Ue, verso ok a vaccino Pfizer il 29/12, Moderna il 12/1 – L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha comunicato di aver ricevuto la richiesta di autorizzazione per i vaccini anti-coronavirus sviluppati da BioNTech/Pfizer e Moderna e ha promesso la conclusione della valutazione del primo vaccino durante la riunione straordinaria “prevista per il 29 dicembre al più tardi”. Il vaccino Moderna verrà invece valutato entro il 12 gennaio. Tra l’approvazione dei vaccini anti-Covid da parte dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, e l’ok definitivo delle istituzioni Ue all’acquisto e distribuzione delle dosi “c’è una procedura che necessita un paio di giorni”, secondo quanto ha detto il portavoce della Commissione europea Eric Mamer.

Coronavirus, ultime notizie dal mondo | Un anno fa il primo caso a Wuhan – Compie un anno la seconda pandemia del secolo: il primo dicembre nella città cinese di Wuhan un uomo mostrava i sintomi di quella che allora era una polmonite misteriosa e senza nome.

Vaccino Pfizer-Biontech, chiesta autorizzazione in Ue – Pfizer e Biontech hanno depositato la domanda di autorizzazione del loro vaccino anti COvid-19 in Ue presso l’Agenzia europea dei medicinali e puntano a iniziare la distribuzione entro la fine del mese. Oltre alla richiesta di autorizzazione presso Ema, Fda e l’autorità britannica, Pfizer e BionTech hanno presentato domande anche in Australia, Canada e Giappone, si legge nella nota congiunta pubblicata dalle società americana e tedesca.

Giappone, aumentano pazienti con gravi sintomi – Raggiunge quota 472 in Giappone il numero dei pazienti che presentano gravi sintomi dopo aver contratto il Covid, un ulteriore segnale della virulenza del virus nel corso della terza ondata che ha investito il Paese. Lo ha detto il ministro della Salute nipponico, Norihisa Tamura, parlando alla stampa.

Germania, oltre 13mila contagi, sanità sotto pressione – Sono 13.604 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Germania nelle 24 ore: lo rende noto il Robert Koch Institut (Rki), il centro epidemiologico tedesco, che sottolinea come si tratta quasi dello stesso numero di nuove infezioni giornaliere segnalate il martedì della settimana scorsa (13.554), mentre si tratta di un aumento di oltre 2000 casi rispetto a ieri. Il numero delle vittime è invece cresciuto, sempre nelle 24 ore, di 388 a complessivamente 16.636. È sempre l’Rki a segnalare il sovraccarico di molte strutture sanitarie del Paese: anche se la crescita esponenziale dei contagi ha conosciuto un rallentamento.

Somministrato a Kim Jong-un vaccino sperimentale cinese – Il leader nord-coreano e alcuni membri della sua famiglia sono stati vaccinati contro il Covid-19 con un vaccino cinese nell’ultima fase di sperimentazione clinica. Il paese comunista non ha mai confermato la presenza di casi accertati di Covid-19 sul proprio territorio, destando forti dubbi a livello internazionale.

Lewis Hamilton positivo – Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton è positivo al Coronavirus. Lo riferisce la Fia su Twitter. Hamilton è al momento in isolamento. Il Gran Premio del Bahrein previsto nel fine settimana a Sakhir si svolgerà come previsto, aggiunge la federazione. La conferma anche dalla sua scuderia: “Ci rammarica annunciare che Lewis Hamilton è risultato positivo al COVID-19 e non potrà partecipare al GP di Sakhir di questo fine settimana”.

Si dimette il consigliere speciale di Trump per il Coronavirus, Scott Atlas – Si è dimesso Scott Atlas, il consigliere speciale per il Coronavirus del presidente Donald Trump. Lo riportano i media Usa. Atlas era stato nominato quattro mesi fa e si è ripetutamente scontrato con gli altri membri della task force per il Covid-19 della Casa Bianca.

