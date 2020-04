Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – In Italia i casi accertati di Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sono 165.155: di questi 105.418 sono attualmente positivi, 21.645 sono morti e 38.092 guariti. Dall’inizio di aprile si assiste a una discesa dei contagi e delle persone ricoverate in ospedale. Mentre il Governo e la task force guidata da Colao stanno portando avanti il piano l’avvio dell’attesa Fase 2, si intensificano i controlli delle forze dell’ordine sulle Rsa. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 16 aprile 2020.

Ore 9,20 – Salvini: “Per ricostruire servono tutti”. “Lavoro con il governo che c’è ma è chiaro che per ricostruire c’è bisogno della collaborazione di tutti”, ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Rtl 102.5. “Se decidi di far da solo non farmi fare cinque riunioni per parlare di proposte che poi mi vengono bocciate. Per ricostruire serve il meglio: lascio ai cittadini stabilire se questo è il meglio, ma non è il momento di entrare nel merito”.

Ore 08,30 – Salvini: “Convocato a Catania per processo il 4 luglio, surreale” – “Mi ha chiamato l’avvocato, mi ha detto che c’è il mio processo a Catania, per sequestro di persona, sabato 4 luglio, devo andare, nel casino che c’è in questo contesto”. Ad annunciare l’avvio del processo per il caso della nave Gregoretti, è lo stesso Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona aggravato, relativamente alla vicenda dei 131 naufraghi bloccati per tre giorni lo scorso luglio al largo di Augusta a bordo della nave militare.

“Si ferma tutto, tranne il processo a Salvini. Già era surreale il processo, così lo è ancora di più”. Ma l’ex ministro degli Interni assicura: “Ci vado a Catania perché ‘male non fare, paura non avere’ ma lasciateci combattere che siamo qui in trincea”, afferma. Colpisce, aggiunge il leader leghista, “leggere di inchieste in tutta Italia, da nord a sud, da est a ovest, indagini con la finanza che va a perquisire, a raccogliere documenti, mentre ancora ci sono i morti in corsia, mentre ci sono ancora medici che perdono la vita. Da questo punto di vista il sistema giudiziario non può aspettare che l’emergenza sanitaria sia, non dico conclusa, ma quantomeno sotto controllo?”, si chiede il leader della Lega. “Ve lo dico perché non è così che il si incentiva il lavoro e morale del personale. Se poi – conclude – ci saranno colpe sarà giusto individuarle a emergenza finita”.

Ore 7,00 – Bonus 600 euro, oggi pagamenti per 700mila lavoratori – Saranno accreditati da questa mattina, 16 aprile, pagamenti per altri 700.000 lavoratori. Avviati anche i pagamenti per i lavoratori stagionali e i lavoratori autonomi dello spettacolo. Lo comunica l’Inps. Sommati con i pagamenti già accreditati oggi, l’Inps, con il supporto dei sistemi di pagamento del MEF e della Banca d’Italia, ha perfezionato l’accredito delle indennità nei confronti di 2.500.000 lavoratori, oltre il 60 per cento di quelli che hanno fatto domanda.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

La Lombardia chiede la riapertura il 4 maggio – La Lombardia chiede la ripresa delle attività produttive a partre dal 4 maggio. Ma il Governo frena: ci vuole un piano articolato, spiegano fonti di Palazzo Chigi, altrimenti si richia che il contagio riprenda. Mentre è duro l’attacco al governatore lombardo da parte del viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni. “La richiesta della Regione Lombardia di avere il via libera alle attività produttive a partire dal 4 maggio è un errore” scrive l’esponente 5 stelle del governo (qui la notizia completa).

Scontro nella maggioranza sul Mes. Conte: ‘Valutiamo al termine della trattativa in Ue’ – E’ ancora tensione sul Mes nella maggioranza con uno scontro aperto tra Pd ed M5s. E a entrare in campo a questo punto è Giuseppe Conte per invitare a uno stop alle fibrillazioni che si ripercuotono anche sui mercati: “Non ha senso discuterne ora”, è il suo ragionamento. Solo alla fine della trattativa Ue – è il suo messaggio – “potremo valutare se questa nuova linea di credito pone condizioni, quali condizioni pone, e solo allora potremo discutere se quel regolamento è conforme al nostro interesse nazionale. E questa discussione dovrà avvenire in modo pubblico e trasparente, dinanzi al Parlamento, al quale spetterà l’ultima parola. Prima di allora potremo disquisire per giorni e settimane, ma inutilmente”.

L’infettivologo Bassetti: “Dai test già immune quasi il 15 per cento delle persone” – Il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, fa parte dell’equipe di medici che si sta occupando in questi giorni di fare alcune migliaia di test sierologici su persone non sintomatiche tra Liguria e Lombardia. Intervistato da Repubblica, Bassetti ha dichiarato: “La percentuale di positivi al Covid 19 è molto più alta di quella che pensassi. Siamo oltre il 10 per cento, diciamo verso il 15 e alcuni segnali mi fanno pensare a percentuali anche maggiori”. Questo, ha aggiunto, “cambia molte cose. Dalla letalità (decessi sui contagiati), che così sarebbe molto più bassa, a tutti gli altri indici: la mortalità (decessi sulla popolazione complessiva), l’indice di ospedalizzazione, anche quello di gravità” (Qui tutti i dettagli).

Il bollettino della Protezione civile del 15 aprile – Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha fornito come ogni giorno – nel corso della conferenza stampa delle 18 – gli ultimi dati aggiornati sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Il bilancio del Covid-19 nel nostro Paese è di 105.418 attualmente positivi (ieri erano 104.291, +1.127), 21.645 morti (ieri 21.067, +578) e 38.092 guariti (ieri 37.130, +962). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 165.155 (ieri 162.488, +2.667). In isolamento domiciliare ci sono invece 74.696 persone (ieri 73.094, +1.602); in terapia intensiva ci sono oggi 3.079 pazienti (ieri 3.186, -107); i ricoverati con sintomi sono invece 27.643 (ieri 28.011, -368). I tamponi effettuati oggi sono stati 43.715 (ieri 26.779, quindi oggi più di 15mila tamponi in più). La percentuale di nuovi positivi in relazione ai tamponi è la più bassa dall’inizio della pandemia: 6,1 per cento. I morti, invece, ieri erano aumentati di 602, mentre oggi di 578. I guariti erano aumentati di 1.695, oggi di 962 (Qui il bollettino completo).

Trivulzio, la Guardia di Finanza in Regione Lombardia – La Guardia di Finanza sta effettuando acquisizioni di documenti negli uffici della Regione Lombardia nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione dei pazienti al Pio Albergo Trivulzio di Milano. Nella giornata di ieri le Fiamme Gialle perquisito il centro per anziani acquisendo centinaia di cartelle cliniche. La Procura di Milano su presunte irregolarità che avrebbero favorito il contagio da Coronavirus.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

