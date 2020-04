Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono ormai oltre 2 milioni i casi di contagi da Coronavirus nel mondo. La pandemia di Covid-19 ha provocato oltre 127mila morti. Il paese più colpito sono gli Stati Uniti, mentre in Europa l’epicentro resta l’Italia, dove da circa un mese sono in vigore rigide misure restrittive anti-contagio. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 16 aprile 2020.

Ore 07.25 – Morto Wynn Handman: insegnò recitazione alle star di Hollywood – Lutto a Hollywood. Morto a causa del Coronavirus Wynn Handman all’età di 97 anni. Si tratta di colui che è stato un vero e proprio insegnante di recitazione per star del calibro di Michael Douglas e Richard Gere, ma anche di attori come Kathleen Chalfant, Raul Julia, Frank Langella, Christopher Walken, Denzel Washington.

Handman, tra i pionieri del teatro d’autore, nel 1963 fondò l’American Place Theatre di New York. Nel 2019 Netflix gli ah dedicato un documentario dal titolo “It Takes a Lunatic”, regia di Billy Lions. Nel docufilm ci sono anche i racconti di Richard Gere e Michael Douglas.

Ore 7,00 – Trump: “Usa hanno superato il picco nei contagi” – Gli Stati Uniti hanno probabilmente superato il picco dei contagi di coronavirus. Lo ha detto il presidente Donald Trump durante la conferenza stampa alla Casa Bianca sul Covid-19. “Chiaramente la nostra aggressiva strategia sta funzionando”, ha dichiarato Trump citando in particolare il calo dei contagi a New York e Detroit.”I dati suggeriscono che abbiamo passato il picco dei nuovi casi”, ha rimarcato. Negli Stati Uniti, però, il coronavirus ha ucciso altre 2.600 persone in 24 ore, il bilancio giornaliero in assoluto più grave a livello mondiale. Emerge dall’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University che segnala 2.569 decessi. Il totale dei morti negli Usa sale così a 28.326.

Francia, oltre 17mila vittime – L’epidemia di Coronavirus ha provocato almeno 17.167 vittime dall’inizio di marzo in Francia. Di questi, 10.643 sono morti in ospedale. Lo ha comunicato il direttore generale della Salute, Jérôme Salomon. Altre 6.524 persone positive al Covid-19 sono morte nelle case di riposo o in altri stabilimenti medico-sociali dall’inizio dell’epidemia.

Lussemburgo, obbligo di mascherine – Il Granducato di Lussemburgo si aggiunge ai Paesi che hanno ordinato ai propri cittadini l’uso obbligatorio di mascherine per contenere la diffusione del nuovo Coronavirus. “Sarà obbligatorio proteggere la bocca o con una sciarpa o con una bandana o con una mascherina”, ha annunciato il primo ministro Xavier Bettel, come riporta il Guardian.

Regno Unito, Harry e Meghan donano 90mila sterline in beneficenza – Harry e Meghan hanno donato 90mila sterline, provenienti dalla trasmissione sulla Bbc del loro matrimonio, a ‘Feeding Britain’, un’organizzazione di beneficenza che si occupa di nutrire i bambini durante la pandemia di Coronavirus. A guidare l’associazione è l’arcivescovo di Canterbury che ha officiato le loro nozze. “Il duca e la duchessa hanno parlato di recente con l’arcivescovo e si sono commossi nell’ascoltare tutto il lavoro svolto dall’organizzazione per sostenere le persone durante il Covid-19”. Le spese per la trasmissione delle loro nozze sono state sostenute dalla Bbc e compensate dai diritti e dalle successive vendite di articoli come i Dvd; era stato concordato però che se ci fosse stato un eccesso, una percentuale dei profitti sarebbe andata in beneficenza, su indicazione di Harry e Meghan. I Sussex “sono lieti di essere in grado di garantire che questo denaro venga donato a una causa così grande”.

Superati i 2 milioni di contagi nel mondo – Sono più di due milioni le persone nel mondo contagiate dal Coronavirus. Secondo i dati della Johns Hopkins University, i casi registrati sono 2.000.984. I morti sono 128.071.

Germania verso le prime riaperture – In Germania si va verso un graduale ritorno alla normalità dopo il Coronavirus: stando ad una bozza di decreto presentato oggi al vertice tra il governo tedesco e i governatori dei Laender e anticipato da vari media tra cui lo Spiegel, a partire dalla prossima settimana saranno riaperti negozi fino a 800 metri quadri, nonché tutte le concessionarie auto, mentre le regole d’igiene e di distanze tra le persone di almeno un metro e mezzo rimarranno in vigore almeno fino al 3 maggio, così come varrà ancora il divieto di assembramento di gruppi oltre due persone. Tra le altre aperture, è previsto un ritorno all’attività per alcune tipologie di esercizi commerciali, tra cui librerie, negozi di mobili, telecomunicazioni e tecnologia.

In Corea del Sud si vota nonostante il Coronavirus: cittadini alle urne con guanti e mascherine. Tra le misure anti-contagio il distanziamento interpersonale, mascherine e guanti, cabine separate per chi ha la febbre, misurazione delle temperatura prima di entrare al seggi. Leggi la notizia completa.

Trump ordina stop ai fondi Usa contro l’Oms – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver ordinato il “blocco dei finanziamenti” Usa all’Organizzazione Mondiale della Sanità, lanciando accuse precise nei confronti dell’Oms. Trump, infatti, ha annunciato che l’amministrazione americana condurrà un’inchiesta sull’operato dell’Oms, accusando l’Organizzazione Mondiale della Sanità di “seria cattiva gestione e insabbiamento” della diffusione del virus, reclamando che venga inchiodata alla sue responsabilità. Il capo della Casa Bianca, quindi, ha sottolineato come “le altre nazioni che hanno seguito le linee guida dell’Oms, lasciando le frontiere aperte alla Cina, abbiano contribuito a far accelerare la pandemia nel mondo”. La decisione di non chiudere le frontiere secondo Trump rappresenta “una delle più grandi tragedie e mancate opportunità fin dai primi giorni” della diffusione del Covid-19. L’Oms, inoltre, secondo Trump “non è riuscita a svolgere i suoi compiti basilari e deve essere inchiodata alle sue responsabilità”. Intanto negli Usa nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo record di morti, 2.228, mentre i contagi hanno superato i 600mila casi.

