CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 39.187 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 288.761 cittadini provocando 35.624 morti. Qui le ultime notizie sul Covid nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 15 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,15 – Berlusconi dimesso, parla Zangrillo: “Era preoccupato. Ha avuto la percezione che l’infezione potesse sfuggire di mano”. “Berlusconi era emozionato. Era provato. L’hanno visto tutti. E in questi giorni, forse, è stato anche un po’ spaventato, perché l’evoluzione della malattia non lascia scampo se si perde del tempo”. A parlare, in un’intervista al Corriere della Sera, è Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi. “L’evoluzione di una malattia infettiva può, soprattutto quando non c’è una terapia specifica, sfuggire di mano e presentare un quadro clinico molto negativo. Questo tipo di percezione lui l’ha avvertita”, ha spiegato il medico del San Raffaele di Milano. “Ho sempre dolorosamente in mente l’evoluzione dei quadri clinici di marzo e aprile”, prosegue Zangrillo. “Il mio timore è che si potesse avere un’evoluzione di questo tipo. Un individuo di quasi 84 anni con una carica virale elevatissima: quello che ti aspetti è un quadro clinico che può evolvere in modo negativo. Non è stato così perché c’è stata una corretta risposta immunitaria”.

Ore 7,25 – L’allarme degli esperti: “Il virus attacca anche il cervello”. “Il virus non attacca solo i polmoni, ma una pluralità di organi. I reni, il fegato e, ora è stato dimostrato, anche il cervello”, a dirlo al quotidiano Repubblica è la direttrice scientifica di Advent-Irbm Stefania Di Marco, allarmata dall’ultima scoperta sul Covid-19. Di Marco cita due recenti ricerche internazionali, nelle quali sono stati individuati gli effetti del Covid sul cervello di esseri umani e sui topi. “Non me li aspettavo, un virus respiratorio di solito lascia cicatrici sui polmoni ma non intacca altro”. Piero Di Lorenzo, amministratore delegato di Irbm, spiega: “Lo stop temporaneo dei test è stata una cosa di routine. Capita quando il campione è ampio e composto anche da soggetti non perfettamente sani. Appena si è capito che la reazione avversa non era dovuta al vaccino, la sperimentazione è ripresa. Se tutto andrà liscio, l’Italia avrà 3 milioni di dosi entro la fine dell’anno, da somministrare alle persone più a rischio: anziani e operatori sanitari”. Non è certo che la Irbm partecipi alla produzione per l’Italia, come invece ha lasciato intendere il ministro della Salute. Il contratto con AstraZeneca, la multinazionale che detiene i diritti dell’Azd1222, non è stato ancora firmato.

La soddisfazione di Palazzo Chigi dopo il primo giorno di scuola – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è riunito questa sera con i ministri Speranza e De Micheli e in videocollegamento con la ministra Azzolina e Boccia, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli, per fare il punto sul primo giorno dell’anno scolastico caratterizzato dall’emergenza Covid-19. Lo rende noto un comunicato della Presidenza del Consiglio. “Si è preso atto, con soddisfazione, che la scuola è ripartita e che le attività scolastiche sono riprese in modo ordinato, nel rispetto delle regole sanitarie. Sono stati affrontati tutti i vari nodi relativi all’organizzazione e alla ripartenza della scuola, dai trasporti alle modalità di ingresso e uscita dagli istituti scolastici, dalla fornitura di banchi e mascherine fino alle questioni più strutturali che riguardano il mondo scolastico”, si legge nella nota.

Il bollettino – Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di ieri, lunedì 14 settembre 2020. È di 39.187 (+678) persone attualmente positive, 35.624 (+14) morti e 213.950 (+316) guariti, per un totale di 288.761 (+1.008) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emersa dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile.

Berlusconi dimesso dal San Raffaele – Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo la positività al Coronavirus. Il leader di Forza Italia, visibilmente provato e commosso, ha ringraziato i medici e dichiarato con il sorriso: “Anche questa volta l’ho scampata bella”. Leggi la notizia completa.

Cortina, focolaio in un hotel: metà dei dipendenti positiva – Un focolaio è scoppiato in un hotel di Cortina D’Ampezzo (Belluno). L’Alaska, struttura alberghiera della nota località sciistica, ha registrato dieci positivi tra i suoi dipendenti, la metà del personale che lavora nell’hotel. A far scattare l’allarme un operatore della cucina, che aveva accusato sintomi del virus e si era sottoposto al tampone, risultando positivo. Il lavoro di tracciamento ha permesso di individuare la positività di altri 9 suoi colleghi. La Usl 1 di Belluno ha dichiarato: “L’indagine epidemiologica ha correlato queste positività ad un probabile caso indice. È stato messo in campo il consueto contact tracing, che sarà modulato sulla base dei risultati dei tamponi eseguiti”. Il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, ha escluso particolari rischi. “Il focolaio è stato gestito tempestivamente con tutti i protocolli del caso e il rapido intervento della Uls”.

Scuola, Azzolina: “2,4 milioni di banchi nuovi entro ottobre” – “I dirigenti scolastici ci hanno chiesto 2,4 milioni di banchi: 2 milioni sono quelli tradizionali e 450.000 sono quelli con le rotelle. Alcuni sono già stati consegnati, ora tutti gli altri sono in consegna da qua a fine ottobre”. Lo conferma la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a ‘Domenica live su Canale 5. “Il fatto che non ci sia il banco singolo non significa che la scuola non possa iniziare. Laddove il metro di distanza non e’ garantito a tutti si metterà la mascherina”, aggiunge. “Sui banchi in questo paese non si è mai investito. Il ritardo è di vent’anni, non è il nostro. Siamo partiti dalle zone che hanno subito di più”, conclude.

