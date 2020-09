Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus nel mondo ha contagiato finora più di 29 milioni di persone, provocando oltre 930mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 15 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,10 – Cina: vaccino pronto per distribuzione già da novembre – Il vaccino cinese contro il Covid-19 potrebbe essere a disposizione del pubblico già a partire dal prossimo mese di novembre. Lo ha dichiarato l’esperta di bio-sicurezza del China Center of Disease Control and Prevention Wu Guizhen, nel corso di un’intervista all’emittente televisiva statale China Central Television. Il vaccino potrebbe essere disponibile “a novembre o a dicembre”, ha dichiarato Wu, “perché la fase 3 di test clinici sta attualmente procedendo senza intoppi”. La stessa Wu ha poi dichiarato di essersi sottoposta a una test del vaccino, senza specificare quale, ad aprile scorso e “negli ultimi mesi mi sentivo molto bene”, ha proseguito, senza riscontrare dolore a livello locale.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Oltre 29 milioni di casi nel mondo – Sono più di 29 milioni i casi di Coronavirus accertati nel mondo secondo il bollettino della Johns Hopkins University, precisamente 29.019,639. Le vittime, invece, sono 924.463.

Docente Oxford: “Vaccino non pronto per seconda ondata” – Non sarà pronto per la seconda ondata il vaccino sviluppato dall’università di Oxford in collaborazione con l’azienda farmaceutica AstraZeneca: ne è convinto il professore John Bell, docente della prestigiosa università britannica e componente della task force sui vaccini anti-Covid del Regno Unito. “Probabilmente a Oxford siamo circa tre o quattro mesi avanti rispetto a chiunque altro sul vaccino anti-Coronavirus – ha dichiarato Bell – ma non riusciremo a battere la seconda ondata di contagio”. Leggi la notizia completa.

Oms: “Più morti in Europa a ottobre e novembre” – L’Organizzazione Mondiale della Sanità si aspetta in Europa un aumento dei morti a causa del Covid-19 per i mesi di ottobre e novembre. “In ottobre e novembre vedremo più mortalità” ha dichiarato il direttore per l’Europa Hans Kluge.

Indonesia: Giacarta torna in lockdown – A Giacarta torna il lockdown per circa 10 milioni di abitanti per almeno 2 settimane per arginare la diffusione del Covid-19. La capitale indonesiana ha registrato 54mila casi dall’inizio della pandemia, quasi un quarto del totale nazionale delle infezioni accertate.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

