Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 15 settembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 15 settembre 2020.

È di 39.712 persone attualmente positive (+525), 35.633 morti (+9), 214.645 guariti (+695), per un totale di 289.990 casi (+1.229), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 39.712 pazienti attualmente positivi, 2.222 sono in isolamento domiciliare (+100), 201 sono in terapia intensiva (+4) e 37.289 sono invece in isolamento domiciliare (+421). Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 80.517 tamponi a fronte dei 45.309 di ieri. Tra i nuovi contagi, 176 sono quelli in Lombardia, 141 in Liguria, 139 nel Lazio, 136 in Campania, 125 in Emilia-Romagna, 115 in Veneto, 77 in Sicilia, 76 in Puglia. Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi.

I nuovi contagi da Coronavirus continuano a crescere in Italia, attestandosi a 1.229 (ieri erano stati 1.008). Ieri, tuttavia, erano stati effettuati circa la metà dei tamponi, quindi oggi la percentuale di test positivi sul totale di quelli fatti è più bassa. Aumentano, invece, i ricoveri in terapia intensiva: si torna sopra i 200.

Leggi anche: 1. Conte: “Se perdiamo la sfida sul Recovery Fund avete il diritto di mandarci a casa” / 2. Con il vaccino antinfluenzale è possibile dimezzare i ricoveri: tutti i dati che lo dimostrano / 3. “Io minacciata sul tram a Milano dopo aver chiesto a un passeggero di indossare la mascherina”: l’assurda storia di Valentina

4. La propaganda di Toti dietro la foto dei bambini senza banchi di Genova / 5. Coronavirus, Israele richiude tutto: lockdown di 3 settimane / 6. Genova, scuola senza banchi: bambini seduti a terra. Il preside: “Ingenuità della maestra”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Nel suo locale droga, risse e assembramenti. Intervista a Davide Lacerenza, "un modello da seguire" Savona, 22enne picchiato dal branco: 5 arresti Scuola, la verità sul video dell’autoscontro con i banchi a rotelle: cosa c’è dietro