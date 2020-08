Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Non sembra frenare la sua corsa l’epidemia di Coronavirus in Italia che finora ha colpito 252.809, provocando 35.234 morti. Sono 14.249, invece, le persone attualmente positive. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, sabato 15 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Focolaio vicino a Brescia: torna positivo da Londra e contagia nove persone – Focolaio di Coronavirus a Torbole Casaglia, paese in provincia di Brescia. Una persona, tornata da un viaggio da Londra positiva al Covid, ha contagiato altre 9 persone di tre famiglie diverse. Al momento sono circa 12 le persone in isolamento e le autorità sanitarie locali stanno cercando di capire se l contagio possa essere più esteso con la consueta attività di tracciamento. Sempre nel Bresciano, in questi giorni si è registrato un altro focolaio di ritorno: coinvolti 12 ragazzi e ragazze tornati da un viaggio nell’isola di Pag, in Croazia. Otto di loro sono risultati positivi (asintomatici).

Ore 06.30 – Salvini: “L’aperitivo è il problema? E gli sbarchi dei migranti?” – “Ora il problema sono diventati i ragazzi che fanno l’aperitivo a Viareggio, gli anziani che portano a spasso il cagnolino, in spiaggia bisogna stare attenti al vicino d’ombrellone. E intanto a Lampedusa ogni giorno sbarcano centinaia di balordi che nessuno controlla e che vanno in giro a farsi gli affari loro senza rispettare niente e nessuno”. Così Matteo Salvini nella tarda serata di oggi durante un incontro elettorale sulla Passeggiata di Viareggio in vista delle elezioni regionali che si terranno a settembre.

Ore 06.00 – Calabria: Lega: “Rivedere ordinanza su chiusura discoteche” – “Seppur possiamo comprendere le ragioni che hanno portato all’ordinanza, riteniamo sia necessario rivederla, magari intensificando i controlli, contingentando ulteriormente gli ingressi e facendo più tamponi sia sul territorio ma soprattutto a chi entra nel territorio regionale”. A dirlo, il gruppo della Lega in Consiglio regionale calabrese, con riferimento all’ordinanza con cui la presidente della Regione, Jole Santelli, ha disposto ieri la chiusura delle discoteche in Calabria. “Mettere in ginocchio le attività economiche, in una stagione che era già problematica di suo, non riteniamo sia la scelta più giusta – aggiungono i consiglieri – maggiore sicurezza sì, ma non si possono chiudere attività facendo ricadere gli effetti su imprenditori e dipendenti. Garantire salute ma anche il lavoro, la Calabria ne ha bisogno”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Lombardia: “No isolamento per rientri dall’estero” – “Nessun isolamento fiduciario per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta”: lo precisa in una nota il governatore della Lombardia Attilio Fontana insieme all’assessore al Welfare Giulio Gallera. Nessuna quarantena dunque ma “l’adozione rigorosa delle misure igienico sanitarie” come l’uso sempre della mascherina e la “limitazione allo stretto necessario degli spostamenti”. “L’introduzione di tali modalità – spiegano i due – deriva dal fatto che la situazione dei contagi in Lombardia è tutt’ora sotto controllo e in considerazione dell’imminente inizio delle attività lavorative per chi rientra dalle vacanze. Resta inteso che in presenza di sintomi è opportuno contattare con urgenza il proprio medico di base”. Una decisione simile era stata adottata anche dall’Emilia-Romagna per coloro che rientrano da Spagna, Grecia e Malta, mentre la quarantena è obbligatoria per chi torna dalla Croazia.

Il bollettino di oggi – È di 14.249 (+168) persone attualmente positive, 35.234 (+3) morti, 203.326 (+403) guariti, per un totale di 252.809 (+574) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 14.249 attualmente positivi, 771 (-15) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 56 (+1) necessitano di terapia intensiva, mentre 13.422 (+182) si trovano in isolamento domiciliare. Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 46.723 tamponi a fronte dei 51.188 test effettuati nella giornata di ieri. La Regione che registra il maggior incremento dei casi è il Veneto con 127 contagi, seguita dalla Lombardia con 97 nuovi casi e dall’Emilia-Romagna con 57. Il bollettino della Protezione Civile.

Lazio: 45 casi di cui 22 di importazione – Aumentano i casi di Coronavirus nel Lazio. A renderlo noto è l’assessore alla Sanità della regione Lazio D’Amato: “Oggi 45 casi e un decesso. Di questi 22 casi sono di importazione o di riguardano giovani di rientro dalle vacanze: sei i casi di rientro da Malta, cinque da Romania, due casi da Corfù e uno da Grecia, due casi da Ibiza, due casi da Croazia, un caso da Ucraina, un caso da Azerbaigian, un caso da Stati Uniti e un caso da Londra”.

Ordine medici: contagi in crescita, serve responsabilità – “I dati mostrano una ripresa dei contagi con nuovi ingressi in terapia intensiva. Dobbiamo stare attenti, anche in vista della prossima riapertura delle scuole. Dobbiamo essere tutti preparati, prudenti e responsabili. L’obiettivo è quello di evitare un nuovo lockdown”. Lo afferma il presidente della Fnomceo, la Federazione degli Ordine dei Medici, Filippo Anelli.

Lopalco: “Cinque pazienti tra 20 e 30 anni in condizioni critiche in rianimazione” – “Cinque pazienti tra i 20 e i 30 anni sono in condizioni critiche”. A evidenziarlo è Pierluigi Lopalco, capo della task force regionale in Puglia, che chiarisce così come stia scendendo sia l’età dei contagiati sie quella dei ricoverati. Quanto a questi ultimi, come spiega Massimo Antonello del Comitato tecnico scientifico, “i nuovi ricoverati in rianimazione hanno prevalentemente tra i 40 e i 60 anni, mentre nella fase clou dell’epidemia avevano tra i 60 e gli 80 anni”. Ciò è dovuto in primo luogo a un contagio che, a causa della movida estiva, dei viaggi e in generale di minori precauzioni prese, si sta diffondendo soprattutto tra i giovani. “Se si contagiano molti giovani una quota, seppur minima di essi, si ammala gravemente”, spiega ancora Lopalco.

