Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 14 agosto: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 14 agosto 2020.

È di 14.249 (+168) persone attualmente positive, 35.234 (+3) morti, 203.326 (+403) guariti, per un totale di 252.809 (+574) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 14.249 attualmente positivi, 771 (-15) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 56 (+1) necessitano di terapia intensiva, mentre 13.422 (+182) si trovano in isolamento domiciliare. Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 46.723 tamponi a fronte dei 51.188 test effettuati nella giornata di ieri. La Regione che registra il maggior incremento dei casi è il Veneto con 127 contagi, seguita dalla Lombardia con 97 nuovi casi e dall’Emilia-Romagna con 57.

