Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continuano ad aumentare le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia che, secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, ora sono 14.081. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 14 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Lopalco: “Cinque pazienti tra 20 e 30 anni in condizioni critiche in rianimazione” – “Cinque pazienti tra i 20 e i 30 anni sono in condizioni critiche”. A evidenziarlo è Pierluigi Lopalco, capo della task force regionale in Puglia, che chiarisce così come stia scendendo sia l’età dei contagiati sie quella dei ricoverati. Quanto a questi ultimi, come spiega Massimo Antonello del Comitato tecnico scientifico, “i nuovi ricoverati in rianimazione hanno prevalentemente tra i 40 e i 60 anni, mentre nella fase clou dell’epidemia avevano tra i 60 e gli 80 anni”. Ciò è dovuto in primo luogo a un contagio che, a causa della movida estiva, dei viaggi e in generale di minori precauzioni prese, si sta diffondendo soprattutto tra i giovani. “Se si contagiano molti giovani una quota, seppur minima di essi, si ammala gravemente”, spiega ancora Lopalco.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Report ministero-Iss: “Tendenza progressivo peggioramento” – “L’Italia si trova in una fase epidemiologica di transizione con tendenza ad un progressivo peggioramento”: lo si legge nel report ministero-Iss sull’epidemia di Covid-19 in Italia relativo alla settimana 3-9 agosto. Nel documento si sottolinea anche che vi è un aumento dei “casi asintomatici” e che nella settimana sottoposta a monitoraggio sono stati riportati complessivamente “925 focolai attivi di cui 225 nuovi, entrambi in aumento per la seconda settimana consecutiva”.

Il bollettino di oggi – È di 14.081 (+290) persone attualmente positive, 35.231 (+6) morti, 202.923 (+226) guariti, per un totale di 252.235 (+523) casi, il bilancio aggiornato relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 14.081 attualmente positivi, 786 (+7) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 55 (+2) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 13.240 (+281) si trovano in isolamento domiciliare. Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 51.188 tamponi a fronte dei 52.658 test effettuati nella giornata di ieri. La Regione che registra il maggior incremento dei casi è il Veneto con 84 contagi, seguita dalla Lombardia con 74 nuovi casi e dalla Liguria con 63. Il bollettino della Protezione Civile.

Salvini: “Conte andrebbe arrestato” – “Se fossero confermati i verbali del Comitato Tecnico Scientifico, Conte dovrebbe essere arrestato. Il governo ha sulla coscienza i morti in Lombardia e gli affamati nel resto d’Italia perché non hanno chiuso la Lombardia quando dovevano e hanno chiuso il resto d’Italia quando non dovevano”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa a Forte dei Marmi in cui ha aggiunto che “L’unico problema legato al virus non sono i ragazzi che ballano, ma quelli che sbarcano”. Leggi la notizia completa.

Fondazione Gimbe: “Aumentano casi e ricoveri in terapia intensiva per Covid” – Nella settimana tra il 5 e l′11 agosto sono aumentati i casi di Covid-19 in Italia, e sono tornati a salire anche i pazienti ricoverati. Lo rileva la Fondazione Gimbe, secondo cui questi sono “Spie rosse che invitano a non abbassare la guardia”. Il monitoraggio indipendente rileva nella settimana 5-11 agosto, rispetto alla precedente, un incremento del 46% dei nuovi casi (2.818 contro 1.931), a fronte di una consistente diminuzione dei tamponi diagnostici (174.671 contro 187.316). Relativamente ai dati ospedalieri in aumento (801 contro 761) i pazienti ricoverati con sintomi e quelli in terapia intensiva a (49 contro 41). In 5 Regioni si rileva una riduzione complessiva di 31 nuovi casi rispetto alla settimana precedente, con variazioni minime che oscillano dai -2 della Provincia di Trento ai -13 di Bolzano.

Covid, avviso di garanzia a Conte. Premier: ho agito in coscienza

