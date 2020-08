Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

Ore 07.00 – Usa: Cassetti, braccio destro di Fauci: “Vaccino non prima del 2021” – “Prima di gennaio sarà dura avere il vaccino, anche se sei aziende hanno già cominciato a produrre le dosi”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è Cristina Cassetti. Italiana, 51, è il braccio destro del virologo della Casa Bianca Anthony Fauci 51 anni, vice direttrice della Division of Microbiology and Infectious Diseases di Washington, guidata proprio da Fauci. Cassetti, che fa parte del team che coordina i 7 progetti per il vaccino finanziati dal governo Usa, nell’intervista spiega: “Ci vorrà un po’ di tempo. Diciamo da qui alla fine di settembre, almeno. Ma c’è un passaggio importante da tenere presente. I test avranno senso quando saranno condotti su un certo numero di positivi. Altrimenti non sarà possibile verificare l’efficacia del vaccino. […] Nella comunità scientifica americana è ben presente il senso di urgenza. Si stanno seguendo procedure straordinarie, mai viste prima. Ma prima di gennaio avere il vaccino sarà dura. Non sappiamo quanto durerà la copertura del vaccino. Però dovrebbe offrire una copertura più lunga rispetto al vaccino per la normale influenza. Il virus influenzale muta molto rapidamente. I Coronavirus sono più stabili. Quindi possiamo ipotizzare che non sarà necessario un richiamo a breve. La copertura potrebbe durare anche qualche anno”.

Ore 06.30 – Il Regno Unito impone la quarantena per arrivi da Francia e Olanda – Il Regno Unito impone la quarantena anche a chi proviene da Francia e Olanda, a causa del riacutizzarsi dell’epidemia nei due Paesi. “I dati dimostrano che dobbiamo togliere Francia, Olanda, Monaco, Malta, Turchia dalla nostra lista di Corridoi di Viaggio ammessi, per tenere l’infezione sotto controllo”, ha detto il ministro dei Trasporti Grant Shapps. “Se arrivate in Gran Bretagna dopo le 4 di sabato da queste località, dovete stare in auto-isolamento per 14 giorni”. Lo stesso Shapps era stato in quarantena dalla fine di luglio al rientro dalle vacanze in Spagna.

Ore 06.00 – In Brasile superata quota 105mila morti – Il Brasile ha confermato 1.262 nuovi decessi e 60.091 nuove infezioni da coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di morti a 105.463, in un momento in cui il Paese si prepara a riaprire questo sabato la sua principale attrazione turistica, il Cristo Redentore. Lo ha riferito il Ministero della Salute. Secondo l’ultimo bollettino epidemiologico ufficiale, i casi ammontano ora a 3.224.876 e confermano la diffusione ancora accelerata della pandemia in Brasile, il secondo Paese più colpito al mondo e che ha superato i 100.000 morti la scorsa settimana. Fatto che condivide solo con gli Stati Uniti. Sottolineato inoltre che l’emergere del Covid-19 non mostra ancora segni di tregua nel gigante sudamericano, dal momento che i decessi sono rimasti sopra i mille al giorno dalla fine di maggio e le infezioni continuano ad avanzare. Il ministero della Salute ha inoltre riferito che 2.356.640 persone sono già guarite dalla malattia, pari al 73% del totale infetto, mentre altri 762.773 pazienti sono ancora sotto controllo medico.

Oms: no a “nazionalismo dei vaccini” – Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha messo in guardia sull’emergere di un “nazionalismo dei vaccini” legato alla corsa per trovare un rimedio contro il Covid-19. “L’eccesso di domanda sta già creando un nazionalismo dei vaccini e c’è il rischio che i prezzi aumentino”, ha detto Ghebreyesus nel briefing da Ginevra, aggiungendo che l’Oms vuole evitare speculazioni anche attraverso iniziative come l’ACT Accelerator, il cui obiettivo garantire un accesso globale equo a vaccini, trattamenti e diagnosi nei paesi in via di sviluppo. “Viviamo in un mondo globalizzato”, ha ricordato il direttore dell’Oms, “i Paesi dipendono l’uno dall’altro e se non eliminiamo questo virus ovunque non saremo in grado di ricostruire nessuna economia”.

Russia: “Nostro vaccino efficace per almeno 2 anni” – Le proprietà protettive del vaccino russo contro il Coronavirus persisteranno per almeno due anni dopo la sua somministrazione. Lo ha dichiarato il direttore del Centro nazionale di epidemiologia e microbiologia Gamaleya, Alexkasndr Gintsburg, in un’intervista alla tv russa.

Usa, Trump: “Nessuno meglio di noi nel contrastare l’epidemia” – “Non c’è un caso più evidente di successo nel combattere l’epidemia di quanto abbiamo fatto noi. In Florida i contagi calano, in Arizona calano, in California stanno andando giù. Stanno facendo un lavoro incredibile”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca.

