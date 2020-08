Matteo Salvini: “Conte andrebbe arrestato, il governo ha sulla coscienza i morti della Lombardia” | VIDEO

“Conte andrebbe arrestato, il governo ha sulla coscienza i morti della Lombardia e gli affamati nel resto d’Italia”: è quanto dichiarato dal leader della Matte Salvini durante una conferenza stampa a Forte dei Marmi. In tour in Toscana in vista delle elezioni Regionali che si terranno a settembre, l’ex ministro dell’Interno ha attaccato duramente il premier e tutto l’esecutivo alla luce anche degli avvisi di garanzia emessi dal tribunale di Roma nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dei ministri Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza, in seguito a denunce in relazione all’emergenza Coronavirus.

“Ho letto che i pm di Roma hanno aperto un fascicolo a carico di Conte e mezzo governo per l’epidemia. È chiaro che il tempo poi dirà chi non ha chiuso dove doveva. Questi hanno sulla coscienza i morti in Lombardia e gli affamati nel resto d’Italia perché non hanno chiuso la Lombardia quando dovevano e hanno chiuso il resto d’Italia quando non dovevano” ha dichiarato il leader del Carroccio, il quale poi successivamente è tornato sull’argomento affermando che lo scandalo bonus Inps è trapelato solamente ora per “nascondere i problemi veri e non finti di Conte che, se fossero confermati i verbali del Comitato Tecnico Scientifico, dovrebbe essere arrestato. Quello non è un bonus, quello è un crimine”.

Salvini è tornato anche a parlare dell’epidemia di Coronavirus affermando che la “stragrande maggioranza del popolo italiano è indignato e arrabbiato per questa privazione della libertà” aggiungendo che “non è possibile che ci sia qualcuno per cui il nemico pubblico è il ragazzo che va in spiaggia, a far l’aperitivo o in discoteca. Il problema in questo momento sono gli sbarchi. L’unico problema legato al virus non sono i ragazzi che ballano, ma quelli che sbarcano”.

