Salvini, polemica per la scritta sulla mascherina “Memento audere semper”

Dopo la polemica sull’uso della mascherina e quella dopo la conferenza dei negazionisti del Covid-19 al Senato, Matteo Salvini torna a fare discutere di sé. Stavolta a finire nella bufera è il messaggio stampato sulla mascherina del leader della Lega, indossata durante una visita ad Ascoli Piceno. “Memento audere semper” è il motto in latino che si legge sulla mascherina nera del senatore, una frase che vuol dire “ricordati di osare sempre”.

La scritta è uno dei più celebri motti di Gabriele D’Annunzio, che la ideò per desumendola direttamente dall’acronimo Mas (Motoscafo armato silurante). La residenza del poeta a Vittoriale a Gardone Riviera ospita tuttora il Mas 96, usato dal poeta durante la Beffa di Buccari. Ma Memento audere semper era sopratutto una frase molto popolare negli ambienti dell’estrema destra neofascista durante gli anni Settanta.

Attraverso la mascherina, quindi, Salvini ha quindi in qualche modo strizzato l’occhio all’elettorato dell’estrema destra, come sottolinea un articolo di Netxquotidiano. Il messaggio non è passato inosservato agli utenti sui social: “Mascherina griffata MAS?”, commenta un utente sul profilo Twitter di Salvini dopo che lui ha postato le foto scattate mentre si fa dei selfie con i fan.

Molti fan in ogni caso non sono colpiti tanto dalla scritta sulla mascherina, quanto dal fatto che il leader leghista abbia iniziato a indossarla. “Non ti si può vedere con la museruola Matteo! E ancora una volta ti chiedo da quale parte stai? Con il deep state?”, scrive un utente sui social. “Dai Matteo, la tua posizione sulle mascherine è giusta, bisogna buttarle via, non usarla ora solo perché qualcuno ti ha criticato”, si legge in un altro commento.

