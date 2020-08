Salvini e la mascherina. Sembra che il balletto “indosso la mascherina – non indosso la mascherina” sia destinato a durare ancora per un bel po’. Nella giornata di ieri, lunedì 3 agosto, sembrava fosse arrivata la svolta: il leader leghista aveva infatti ceduto alla necessità di indossare la mascherina, specie in alcune situazioni: “La mascherina si usa quando serve. Spero poi di tornare alla normalità. Ai giovani dico: usate la testa, mantenete la distanza, rispettate quello che dice la scienza”, aveva detto Matteo Salvini a SkyTg 24.

Oggi lo si ritrova immerso in un bagno di selfie a Sesto San Giovanni, nel milanese, dove è arrivato e ha parlato a un gazebo davanti a circa 200 persone senza mascherina a coprire il volto (ce l’aveva sul collo). La mossa finale è stata quella di regalare la mascherina a una fan: “Me l’ha chiesta e gliel’ho regalata volentieri”, ha spiegato poi ai giornalisti. Sul tema, anche una battuta alla fine del comizio, in attesa delle foto con i sostenitori: “Mettetevi la mascherina se no ci arrestano tutti”.

La questione mascherina resta dunque aperta, ma un alert va lanciato, la mascherina è personale e non va né regalata né prestata, ricordano i medici. Come dispositivo di protezione è il principale filtro che indossiamo per proteggere naso e bocca, ed è proprio quel contatto che non va assolutamente replicato con dispositivi diversi dai nostri.

