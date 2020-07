SALVINI OPEN ARMS – Oggi, giovedì 30 luglio, il Senato voterà sulla richiesta di autorizzazione a procedere presentata dal Tribunale dei ministri di Palermo che accusa il leader della Lega Matteo Salvini di sequestro di persona per aver bloccato lo sbarco dei migranti a bordo della Open Arms. Sulla carta la maggioranza è sfavorevole al leader della Lega, anche se Italia Viva non ha ancora sciolto la riserva. Il capogruppo al Senato, Davide Faraone, ha annunciato che la decisione sarà dichiarata direttamente da Renzi, nel suo intervento in Aula. Se anche Iv si astenesse, come già avvenuto in giunta, a Salvini mancherebbero altri 6 voti per arrivare a quota 160, la maggioranza assoluta dei senatori, con cui bloccare il processo a suo carico.

Grazie all’astensione dei senatori di Italia Viva e al voto di un’ex M5S poi approdata nella Lega, a fine Maggio la Giunta si pronunciò contro la richiesta di autorizzazione a procedere per il sequestro di persona di 164 migranti soccorsi nel Mediterraneo, il cui sbarco nel porto di Lampedusa fu bloccato da Salvini per 19 giorni. “Sono assolutamente tranquillo e sereno”, ha insistito Salvini, parlando coi cronisti. “I 5 stelle dovranno decidere se è stata una scelta del governo, sulla quale erano d’accordo, come è scritto nero su bianco, o se vogliono andare avanti con un processo politico”, ha detto. Qui di seguito tutte le notizie aggiornate:

SALVINI OPEN ARMS, DIRETTA LIVE

