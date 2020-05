Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Ancora in discesa i numeri dell’emergenza Coronavirus in Italia, con l’ultimo bollettino della Protezione civile che ha parlato di 83.324 (-1.518) persone attualmente positive al Covid-19, 30.560 (+165) decessi e 105.186 (+2.155) guariti, per un totale di 219.070 (+802) casi. Nel corso del primo fine settimana di Fase 2 sono stati diversi i controlli e le sanzioni delle forze dell’ordine, le quali si sono premurate che le persone non affollassero parchi e spiagge. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito, invece, le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, lunedì 11 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 6,00 – Le regole per le vacanze – “Non sarà un’estate in quarantena, andremo in vacanza” ha assicurato il premier Conte in un’intervista. Ecco allora che le Regioni si stanno attrezzando per la stagione estiva, che si vorrebbe far partire, tra dubbi e mille difficoltà, dal 1 giugno dando per scontato che per quella data saranno stati autorizzati anche gli spostamenti tra Regioni. Il comitato tecnico-scientifico ha tracciato alcune linee guida che le Regioni e i Comuni dovranno seguire. Secondo quanto svelato da La Repubblica, non potendo chiedere ai turisti una quarantena di 14 giorni una volta arrivati sul luogo di villeggiatura, l’idea delle Regioni sarebbe quella di richiedere da chi viene da fuori un test sierologico negativo da effettuarsi una settimana prima della partenza. Se per il 1 giugno l’app Immuni non dovesse essere pronta, inoltre, le Regioni potrebbero predisporre di una app di tracciamento locale da scaricare una volta iniziate le vacanze. Poi ci sono le regole di distanziamento sociale da rispettare nei luoghi in comune. Per le spiagge si pensa a ombrelloni e lettini in postazioni di 10 metri quadri, il che significa essere distanziati dalla postazione più vicina di almeno 3 metri. Si potrà accedere alla spiaggia solo su prenotazione con due turni, uno la mattina e uno il pomeriggio per permettere la sanificazione dei lettini. A gestire le spiagge libere saranno i Comuni, così come accade per i parchi, che dovranno effettuare controlli serrati per evitare che si creino assembramenti in spiaggia. Per quanto riguarda gli hotel, invece, dovranno rinunciare agli spazi comune e ai buffet. Le colazioni saranno servite al tavolo e in ascensore si potrà entrare solo uno alla volta. Prevista la sanificazione delle stanze ad ogni cambio cliente e i pagamenti avverranno tramite transazioni online per evitare scambi di moneta.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Siam, “grave Stato Maggiore che convoca 70 a Roma”. Lo Stato Maggiore della Difesa ha convocato in presenza a Roma 70 delegati della rappresentanza militare per il prossimo 13 maggio, contrariamente a quanto stabilito dai recenti DPCM del Governo che vietano categoricamente la possibilità di svolgere riunioni, meeting e convegni di ogni genere. Lo ha affermato il Sindacato aeronautica militare (Siam), definendo “molto grave questa decisione, in un momento come questo dove tutto il Paese e le forze armate stanno facendo un grande sforzo per uscire dall’emergenza e limitare al massimo i contagi”. “I militari convocati a Roma per una riunione con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, provenendo da diverse parti d’Italia – prosegue la nota – contribuiscono ad aumentare esponenzialmente il rischio di contagio come in una reazione a catena inarrestabile. È tanto più inaccettabile – continua il SIAM – che questo avvenga mentre la stessa amministrazione vieti a centinaia di colleghi il diritto di andare in licenza per vedere le proprie famiglie solo perché queste si trovano in altre regioni. Paradossalmente viene convocata una assurda ed inspiegabile riunione che invece potrebbe svolgersi comodamente in videoconferenza così come le tante conferenze governative e dei massimi vertici militari”. “Auspichiamo – conclude la nota – che lo Stato Maggiore della Difesa ritiri immediatamente questa pericolosa convocazione e non metta a rischio la salute di molti militari e delle proprie famiglie”.

Controlli polizia, ieri 2.081 persone sanzionate. Le forze di polizia impegnate nelle verifiche per il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 solo nella giornata di sabato hanno controllato 162.299 persone delle quali 2.081 sanzionate amministrativamente, 21 denunciate per false dichiarazioni o attestazioni, 10 per inosservanza del divieto di allontanarsi dall’abitazione per quarantena. Le attività controllate sono state 53.643 con 178 esercizi sanzionati e 20 provvedimenti di chiusura.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

