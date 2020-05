Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus nel mondo conta oltre 4 milioni di casi confermati di contagio, mentre le vittime sono oltre 280mila. In Germania, dopo quattro giorni che è iniziata la Fase 2 dell’emergenza, l’indice di contagio da Covid-19 è risalito a 1.1; la Cancelliera Merkel solo mercoledì scorso, dopo che l’R0 si era attestato a 0.65, aveva detto che il Paese poteva lasciarvi alle spalle la Fase 1. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Qui invece le informazioni sulle aperture della fase 2 regione per regione. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 11 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Indice contagio cresce ancora in Germania, ora è a 1,13 – Cresce ancora, per il quarto giorno consecutivo, l’indice di contagio R in Germania: stando all’aggiornamento del Robert Koch Institut, l’indice è cresciuto a 1,13, dopo che ieri aveva già superato la soglia psicologica dell’1, arrivando a 1,1. Vuol dire che in teoria 10 persone ne contagiano altre 11. Il centro epidemiologico nazionale tuttavia sottolinea che la stima presenta elementi di incertezza, dato che con passi aumenti in numeri assoluti sono possibili anche ondeggiamenti forti del tasso. Comunque l’Rki ribadisce che seguirà “con grande attenzione” l’evoluzione del contagio nei prossimi giorni.

Il presidente del Koch Institut, Lothar Wieler, aveva ripetuto in più occasioni che è molto importante tenere il tasso sotto l’1,0, perché solo così l’epidemia può avere un trend discendente. Anche la cancelliera Merkel aveva detto che l’indice di contagio è un criterio importante nello stabilire gli allentamenti delle misure di lockdown, molte delle quali sono partite proprio nei giorni scorsi in quasi tutti i Laender. Peraltro, in almeno cinque località è stato superato un altro limite posto dal governo federale d’intesa con i Laender: hanno sfondato infatti il tetto delle 50 nuove infezioni per 100 mila abitanti i distretti di Coesfeld (Nord-Reno Vestfalia), di Greiz (Turingia) di Steinburg (Schleswig Holstein), di Sonneberg (Turingia) e Rosenheim (Baviera) con 50. Sono dati ai quali la Germania sta guardando con grande preoccupazione. A cominciare da quello del tasso di contagio: arrivato secondo l’Rki ieri all’1,1, dopo aver toccato lo 0,83 venerdì, lo 0,71 il giovedì e lo 0,65 mercoledì. Sono dimensioni suscitabili di variazioni notevoli proprio perché si tratta di piccoli numeri, ma è pur sempre un campanello d’allarme.

Ore 06.30 – America Latina, oltre 20.000 morti; Brasile paese con più decessi – Il nuovo coronavirus ha causato oltre 20 mila morti in America Latina e nei Caraibi, più della metà dei quali in Brasile, secondo un conteggio basato su dati ufficiali elaborati dall’Afp. Con un totale di 20.150 morti e 359.975 casi, l’America Latina è la regione più colpita dopo l’Europa e il Nord America. Il Brasile, con 10.627 decessi registrati, raccoglie più della metà di tutti i decessi. Il Messico ha riportato 3.353 morti e l’Ecuador 2.127. In tutto il mondo la pandemia di Covid-19 ha causato 280 mila decessi e oltre 4 milioni di contagi.

Ore 06.00 – Sudafrica: oltre 10 mila casi di Covid-19; 194 morti – Il Sudafrica ha superato i 10 mila casi confermati di nuovo coronavirus, di cui 194 morti. Lo ha annunciato il ministero della Salute. “Ad oggi, il numero totale di casi confermati di Covid-19 in Sudafrica è di 10.015”, 595 in più rispetto al giorno precedente, ha dichiarato il ministro della Salute, Zwelini Mkhize, in una nota. Il bilancio delle vittime è salito a 194, otto in più rispetto al giorno prima. L’84% dei casi confermati si trova in due delle nove province del Paese, il Capo Orientale (sud-est) e il Capo Occidentale (sud), che comprende Città del Capo.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Coronavirus, l’indice di contagio in Germania risale a 1,1. E’ iniziata solo da pochi giorni la Fase 2 in Germania e l’indice di contagio ha già visto un’accelerazione, salendo a 1.1. E’ quanto rilevano gli ultimi dati ufficiali diffusi dall’Istituto Koch, i quali indicano che l’indice RO, che misura la capacità di contagio, è salito a 1,1. Ciò significa che una persona positiva al Covid 19 può contagiarne in media 1,1. Lo scorso mercoledì l’RO in Germania era allo 0,65.

Rapporto Gb, 100mila morti se fase 2 troppo veloce. In attesa dell’annuncio del piano per la fase 2 dell’emergenza nel Regno Unito, il Sunday Times avverte che in caso di un allentamento del lockdown troppo rapido nel Paese il bilancio delle vittime potrebbe superare quota 100mila. Il giornale cita un rapporto stilato dai consiglieri scientifici del governo, consegnato al premier Boris Johnson. Secondo il rapporto, il titolare di Downing Street è stato avvertito di “avere poco spazio di manovra” perché il rischio è quello di una seconda ondata, con decessi sopra la soglia dei 100 mila entro dicembre

In Afghanistan maggior incremento casi, 361. L’Afghanistan ha registrato il suo maggiore incremento di casi di Covid-19 su base giornaliera: 361 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il Guardian, mentre il governo ha emanato un decreto per distribuire gratuitamente pane a chi è stato colpito dal virus. I decessi da ieri sono stati cinque, dato che porta a 120 il totale delle vittime nel Paese, dove i casi confermati di Covid-19 sono saliti a 4.402. Il ministro della Salute, Ferozuddin Feroz, è in isolamento nella sua abitazione, dopo aver contratto il virus. Tra i funzionari colpiti dall’epidemia, anche il governatore della provincia di Kandahar, risultato positivo al tampone.

