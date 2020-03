Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Non si ferma l’emergenza Coronavirus in Italia, con l’ultimo bollettino della Protezione civile che ha parlato di 1.441 decessi, 17.750 contagiati per un totale di 21.157 casi e di 1.966 guariti. Continua l’isolamento quasi totale dell’Italia, con anche la chiusura di porti e aeroporti in Sardegna disposta dal ministro Paola De Micheli nella giornata di ieri: i collegamenti da e per l’isola sono infatti sospesi e ogni trasferimento è possibile solo se autorizzato dal presidente della Regione. Nel corso della giornata di oggi è atteso il decreto legge con le misure anti Coronavirus, finanziato con circa metà dello scostamento di bilancio da 25 miliardi approvato all’unanimità dal Parlamento e su cui l’Italia ha incassato il via libera dell’Unione europea. Qui tutte le ultime notizie sulla pandemia di Covid-19 dal mondo. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.15 – Gallera: “In Lombardia vicini al punto di non ritorno” – L’assessore alla Sanità della Lombardia Giulio Gallera ha lanciato un grido di allarme per la situazione negli ospedali della sua regione. “Siamo vicini al punto di non ritorno”, ha dichiarato Gallera, riferendosi in particolare alla situazione nei reparti di terapia intensiva, vicini alla saturazione. Attualmente sono oltre 700 le persone ricoverate in terapia intensiva in Lombardia, e i letti ancora disponibili non sono che poche decine.

Leggi anche: 1. Il paradosso dei tamponi per il Coronavirus: se un calciatore è positivo fanno test a tutta la squadra, ma non ai medici in prima linea /2. Mascherine gratis per tutti: l’azienda italiana tutta al femminile che ha convertito la produzione industriale per il Coronavirus

3. Coronavirus, i ricercatori cinesi in Italia: “Vi abbiamo portato il plasma con gli anticorpi” /4.“Una nave da crociera trasformata in ospedale contro il Coronavirus: vi spiego perché è una buona idea” (di L. Telese)

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Coronavirus, l’ingegnere italiano che stampa in 3D le valvole per i respiratori che tengono in vita i pazienti Coronavirus: in Italia la crescita più bassa negli ultimi 3 giorni fra i paesi europei con il maggior numero di casi “Abbiamo chiesto mascherine vere, ci hanno dato fogli Scottex”. Che vergogna la Protezione civile (di Luca Telese)