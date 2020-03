Coronavirus, primo morto in Sardegna: è un uomo di 42 anni

Il primo deceduto a causa del Coronavirus, in Sardegna, è un uomo di 42 anni di Cagliari. Proprietario di una famosa birreria in centro a Cagliari, l’uomo si era sentito male un paio settimane dopo essere stato a una fiera della birra in Emilia Romagna. Il 2 marzo era stato ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari e, come riferisce l’Unione Sarda, era sempre rimasto in coma farmacologico nel reparto infettivi. Le sue condizioni si erano aggravate tre giorni fa. L’uomo lascia la moglie e una figlia.

Leggi anche:

1. Il paradosso dei tamponi per il Coronavirus: se un calciatore è positivo fanno test a tutta la squadra, ma non ai medici in prima linea /2. Mascherine gratis per tutti: l’azienda italiana tutta al femminile che ha convertito la produzione industriale per il Coronavirus

3. Coronavirus, i ricercatori cinesi in Italia: “Vi abbiamo portato il plasma con gli anticorpi” /4.“Una nave da crociera trasformata in ospedale contro il Coronavirus: vi spiego perché è una buona idea” (di L. Telese)

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Fermato dalla polizia in bici, reagisce agli agenti: “Questo è abuso e sequestro di persona” | VIDEO “Se gli altri paesi non fanno come l’Italia i nostri sforzi saranno vani e il Coronavirus tornerà” Perché le donne sono meno colpite dal Coronavirus