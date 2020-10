Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 4 ottobre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 4 ottobre 2020.

È di 57.429 persone attualmente positive (+1.863), 35.986 morti (+18), 231.914 guariti (+697), per un totale di 325.329 casi (+2.578), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 57.429 pazienti attualmente positivi, 3.287 sono ricoverati con sintomi (+82), 303 sono in terapia intensiva (+6) e 53.839 sono invece in isolamento domiciliare (+1.775).

In leggero calo dunque la curva epidemica in Italia, con 2.578 casi oggi contro i 2.844 di ieri, con però una decisa diminuzione del numero dei tamponi: 92.714 contro i 118.932 di ieri (circa 26mila in meno). Diminuiscono anche i decessi: oggi 18 contro i 27 di ieri. La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Campania, dove si registrano 412 contagi e 7.250, ma nessun decesso. La segue la Lombardia con 314 nuovi casi.

Leggi anche: 1. Covid, De Luca mostra il video di una festa: “Trenta di questi ragazzi sono risultati positivi. Con parenti e amici si arriva a 150”/2. Mascherine all’aperto e coprifuoco anti movida: verso il nuovo Dpcm di ottobre

3. In Val Seriana 1 abitante su 2 ha avuto il Covid: il risultato dei test sierologici /4. Covid, contagi in crescita ma la “colpa” non è delle scuole

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti "Ho visto sparire mio fratello, io salvo grazie a un ramo" “Fratelli Tutti”, il messaggio di solidarietà al mondo nella terza enciclica di Papa Francesco Covid, contagi in crescita ma la “colpa” non è delle scuole