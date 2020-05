Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 23 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 23 maggio.

Il bollettino sull’epidemia di Covid-19 in Italia aggiornato alle ore 17 indica 57.752 attualmente positivi (in calo rispetto ai 59.322 di ieri, -1.570). I guariti sono saliti a quota 138.840 (ieri erano 136.720, +2.120). Il numero di deceduti complessivi da inizio emergenza è 32.735 (ieri 32.616, +119). I casi totali sono 229.327 (ieri erano 228.658, +669). Dei 57.752 attualmente positivi 8.695 sono ricoverati con sintomi (ieri 8.957, flessione di -262), 572 in terapia intensiva (ieri 595, -23), 48.485 in isolamento domiciliare (ieri 49.770, -1.285).

Continuano a preoccupare i dati della Lombardia. Nella regione si registrano oggi due terzi dei nuovi positivi (il 65,9 per cento). Si tratta di 441 persone su un totale nazionale di 669. Tra le altre regioni più colpite ci sono 60 casi in più Piemonte, 43 in Emilia Romagna, 10 in Veneto, 12 in Toscana, 38 in Liguria e 18 nel Lazio. Nessun nuovo caso in Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria e in provincia di Bolzano.

