Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 16 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 16 maggio.

È di 70.187 (-1.883) persone attualmente positive, 31.763 (+153) i morti e 122.810 (+2.605) i guariti, per un totale di 224.760 (+875) casi, l’odierno bilancio inerente all’emergenza Coronavirus in Italia, emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile. Dei 70.187 attualmente positivi, 10.400 (-392) sono ricoverati in ospedale, 775 (-33) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 59.012 (-1.458) si trovano in isolamento domiciliare.

Continua, dunque, il calo degli attualmente positivi che anche oggi diminuiscono di 1.883 rispetto alla giornata di ieri quando era stato registrato il dato di -4.370 rispetto alla giornata precedente. Diminuiscono anche i morti, che scendono sotto quota 200, 153 per la precisione, un dato che non veniva toccato dal 9 marzo scorso, mentre oggi si registrano 2.605 guariti. Continua, inoltre, il decremento sia dei ricoverati in ospedale che delle persone che si trovano in isolamento domiciliare, un dato ormai in decrescita già da diverse settimana. Rispetto alla giornata di ieri si registrano -392 ricoverati in ospedale e -33 ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Sono 1.458, invece, le persone in meno rispetto a 24 ore fa, che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati 69.179 test a fronte 68.176 tamponi realizzati ieri e dei 71.876 dell’altro ieri.

