CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – A tre giorni dalle attese riaperture di lunedì 18 maggio, che il premier non ha ancora formalizzato dopo la sospensione del Cdm e lo scontro tra Stato e Regioni, il numero dei morti in Italia rimane costante, in leggera risalita rispetto ai primi giorni della settimana. Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, attualmente sono 72.070 le persone positive, 31.610 i morti e 120.205 i guariti nel nostro Paese, per un totale di 223.885 casi totali. Dei 72.070 attualmente positivi, 10.792 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 808 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 60.470 persone sono in isolamento domiciliare. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito, invece, le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, sabato 16 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Il CdM ha approvato il decreto legge – Dopo momenti di tensione, il Consiglio dei Ministri ha approvato nella notte il decreto legge che consentirà ulteriori riaperture a partire da lunedì 18 maggio. Conte: “Ottima collaborazione con le Regioni. Camminiamo insieme”. Fino al 3 giugno no a spostamenti fuori Regione, salvo salute, lavoro o urgenza. Poi consentiti viaggi da e verso l’estero. Persisterà l’obbligo della quarantena per chi ha contatti con positivi. Sanzioni da 400 a 3.000 euro per chi viola le regole, aggirandole (previsto anche lo stop delle attività da 5 a 30 giorni). Il decreto legge approvato dal Cdm “delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali”. “L’accordo tra Regioni e governo è stato raggiunto” aveva annunciato, poco dopo le 21, il governatore del Veneto, Luca Zaia. È stato accettato, quindi, il documento d’intesa approvato dalle Regioni nel tardo pomeriggio e sottoposto all’attenzione del premier Conte e dei ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza in videoconferenza. Nella notte è arrivata l’approvazione del consiglio dei ministri. “C’è stata – aveva detto il presidente del Consiglio – una poderosa collaborazione tra le istituzioni”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Iss: 3,6 per cento dei decessi senza altre patologie – Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, il 3,9 per cento dei decessi per Coronavirus in Italia riguarda persone che non avevano patologie pregresse, mentre di contro la maggioranza, il 59,8 per cento, riguarda persone che avevano tre o più patologie. Le cifre emergono da un report dell’Iss sui pazienti deceduti, aggiornato mercoledì 14 maggio e diffuso dall’Iss il giorno successivo. ​Complessivamente, 111 pazienti (3,9 per cento del campione) presentavano 0 patologie, 425 (14,9 per cento) presentavano una sola patologia, 608 (21,3 per cento) presentavano due patologie e 1704 (59,8 per cento) presentavano 3 o più patologie. Prima del ricovero in ospedale, il 23 per cento dei pazienti deceduti seguiva una terapia con inibitori e il 16 per cento una terapia con Sartani (bloccanti del recettore per l’angiotensina).

Sospeso il Cdm, prosegue dialogo Governo-Regioni – Nel corso del pomeriggio di ieri si è svolto un dialogo serrato tra Governo, regioni e comuni per stabilire le regole per le riaperture da lunedì 18 maggio. L’esecutivo ha convocato una videoconferenza con gli enti locali intorno alle ore 20, mentre il Consiglio dei Ministri in corso per mettere appunto il nuovo decreto sulle misure di allentamento del lockdown.

Il bollettino della Protezione Civile – Secondo i dati aggiornati al 15 maggio, in Italia ci sono 72.070 persone positive, 31.610 morti e 120.205 guariti, per un totale di 223.885 casi totali. Dei 72.070 attualmente positivi, 10.792 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 808 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 60.470 persone sono in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda il numero di tamponi, ne sono stati effettuati 68.176 test.

Gallera, 80mila test eseguiti o prenotati Lombardia – “Sono quasi 80mila i test sierologici regionali effettuati o prenotati a cittadini in quarantena fiduciaria e agli operatori sanitari, su disposizione delle Ats e delle Asst della Lombardia. Fra questi, 66.187 sono già stati processati”. Lo ha affermato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando gli esiti delle analisi sierologiche. “Gli esiti dei prelievi ematici per l’individuazione degli anticorpi neutralizzanti – ha sottolineato Gallera – delineano una situazione ben definita. Fra i soggetti in quarantena la media regionale delle positività si attesta al 42,1% su 19.405 test processati, con punte del 60 nella zona di Seriate, del 55 nel bresciano e del 47 nell’area afferente all’Asst di Crema”.

Fase 2, la bozza del nuovo decreto: dal 18 maggio riapre tutto, spostamenti tra regioni dal 3 giugno. Dal 18 maggio gli spostamenti all’interno del territorio regionale non saranno più soggetti ad alcuna limitazione. A prevederlo è la nuova bozza del decreto del governo sulla Fase 2. Gli spostamenti interregionali saranno possibili, secondo il testo, a partire dal 3 giugno. Fino a quel momento restano vietati “salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Le misure del decreto si applicheranno dal 18 maggio fino al 31 luglio 2020

