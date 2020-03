Coronavirus, la circolare del Viminale: “Sì camminata genitore-figli”

È “da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”. A prevederlo la nuova circolare del Viminale, diramata ai prefetti al fine di fornire dei “chiarimenti” sulle misure di restrizione previste per via dell’emergenza Coronavirus e riguardanti divieti di assembramento e spostamenti delle persone. Riguardo “l’attività motoria generalmente consentita – ha sottolineato il ministero degli Interni – questa “non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”. Il Viminale ha infatti precisato che rimane possibile “camminare in prossimità della propria abitazione”.

