Coronavirus, Cairo: “Servono misure cinesi. La gente va tenuta barricata in casa 2-3 settimane”

Urbano Cairo, presidente del Torino calcio e di RCS MediaGroup, invoca misure più severe per contrastare l’emergenza coronavirus.

“Della situazione del calcio non parlo, è importante per me, ma lo è molto di più l’Italia e mi preme dire che l’emergenza per il coronavirus mi ha convinto che qui ci vogliono misure ‘cinesi’, molto più dure di quelle prese fino a oggi”, ha detto Cairo all’Ansa.

Per l’imprenditore, quindi, le ultime misure del governo (qui i dettagli del decreto) non sono sufficientemente rigide. “Ho sentito la conferenza di Brusaferro – ha spiegato Cairo – che onestamente dice di non sapere quando arriverà il picco. Così, se ci si limita a fare una proiezione del raddoppio ogni 4 giorni, in due settimane i malati saranno 50 mila, e 400 mila a fine mese: allora per evitarlo dobbiamo tenere la gente barricata in casa per 2 o 3 settimane“.

In queste ore è molto acceso il dibattito sulle misure prese dall’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. I governatori di alcune regioni, in particolare Attilio Fontana (Lombardia) e Stefano Bonaccini (Emila-Romagna) hanno chiesto di chiarire meglio in che modo si intende applicare le restrizioni contenute nel decreto.

Luca Zaia, governatore leghista del Veneto, ha invece protestato per l’inserimento tra le zone rosse di tre province della sua regione. Cairo però, si spinge oltre, e invoca “misure cinesi”, con restrizioni ancora più ferree per almeno 2-3 settimane.

Leggi anche:

1. Il testo integrale del decreto che “chiude” la Lombardia e altre 14 province / 2. Terapie intensive al collasso: “Rischio calamità sanitaria”/ 3. Coronavirus, farmacisti italiani senza mascherine ad alto rischio contagio: l’Esercito potrebbe produrle “ma il Ministero non ce l’ha mai chiesto”

Potrebbero interessarti Addio a Suor Germana, la “cuoca di Dio” raccontava la cucina povera in tv e con i suoi libri Coronavirus, l’appello della rianimatrice: “State a casa o aumenterete il numero di contagi” | VIDEO Coronavirus, il medico di Bergamo: "Dobbiamo scegliere chi curare e chi no, come in guerra"

4. Nuovo decreto Coronavirus, Lombardia e 14 province chiuse: 16 milioni di italiani in quarantena. Cosa è vietato fare da oggi nelle zone rosse (e nel resto d’Italia) / 5. Coronavirus, l’esperto: “L’epidemia non finirà quest’anno” / 6.Il Coronavirus “cancella” la Festa donna: tutti gli eventi annullati

7. Coronavirus, Giro d’Italia e Euro 2020: gli eventi sportivi a rischio stop (e quelli già cancellati) / 8. Coronavirus, il grande esodo degli incoscienti: centinaia di persone in fuga dalla Lombardia nonostante l’invito a restare a casa. Video reportage da Milano Centrale / 9. Coronavirus, i governatori del Sud Italia minacciano l’arresto per chi scappa dalle zone rosse