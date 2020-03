“I bergamaschi non mollano mai”: il video che racconta come Bergamo sta reagendo al Coronavirus

Cosa sta provando la città di Bergamo, epicentro dell’emergenza Coronavirus? Cosa stanno facendo i cittadini non contagiati per aiutare gli altri?

Una risposta arriva da questo video postato dallo youtuber, nonché volto seguito sui social, Konrad il Brianzolo. Abituato a video che raccontano il suo territorio, nel bene e nel male, questa volta ha voluto dedicare un filmato a noi bergamaschi. E lo ha fatto esprimendo un semplice concetto: “Non molliamo mai”. I bergamaschi non mollano mai. E infatti alla richiesta di operai per la costruzione dell’ospedale per il Covid-19 hanno risposto 250 persone.

Questa è la forza di questi territori, al momento in ginocchio per l’epidemia, ma che non perdono la speranza di rialzarsi.

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un’epidemia annunciata / 2. Gori: “Le bare di Bergamo sono solo la punta di un iceberg, i nostri morti sono quasi tre volte quelli ufficiali” / 3. Coronavirus, Matteo Renzi a TPI: “Non mi rimangio nulla, la pandemia rischia di diventare carestia”

4. Serve subito un reddito di sopravvivenza per salvare precari e lavoratori in nero dalla fame (di Marco Revelli) / 5. La nemesi dei gattini ciechi. Emergenza sanità, così la politica ha disarmato l’Italia di fronte al virus (di Marco Revelli)

6. Perché in Lombardia si muore? Gli errori di Fontana e altre sette importanti ragioni / 7. Coronavirus, tamponi per asintomatici? Solo ai privilegiati. Così prolifera il business dei test privati / 8. “‘Sto morendo’: quell’ultimo messaggio di mia madre, uccisa dal Coronavirus. Le sue ceneri non sappiamo neanche dove sono”

Potrebbero interessarti Città più inquinate e focolai del Coronavirus: la strana corrispondenza (di S. Lucarelli) Coronavirus, i fondi per i comuni: dai 15 milioni a Roma ai 600 euro a micro-Comuni Quante persone sono morte davvero per Coronavirus in Lombardia?

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO