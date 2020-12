Un problema tecnico a uno strumento del laboratorio di analisi dell’ospedale Parini di Aosta ha portato a un boom di falsi positivi e al sovraccarico dei reparti Covid, dove erano stati temporaneamente trasferiti i pazienti. Questi ora corrono il rischio di aver contratto il virus e sono stati pertanto isolati in altri reparti.

Il fatto è accaduto domenica 27 dicembre, quando almeno una ventina di pazienti – già ricoverati in vari reparti del Parini – sono risultati positivi e sono quindi stati trasferiti nei reparti destinati ai pazienti Covid nella stessa serata. L’indomani mattina, scoperto il guasto, è stato rifatto a tutti il tampone, che ha dato esito negativo, e i pazienti sono stati posti in quarantena in attesa di capire se hanno preso il virus durante la degenza nei reparti Covid oppure no.

Sia i pazienti sia i loro parenti hanno sollevato molte proteste per quanto accaduto, come riporta Repubblica Torino. Proprio a questo boom di falsi positivi è dovuto l’incremento di contagiati e ricoverati segnalato nel bollettino di lunedì. Infatti, su 68 referti testati domenica scorsa, 61 hanno dato esito positivo. Alcuni di questi appartengono a persone già ricoverate che sono state quindi trasferite d’urgenza.

Il guasto, come riporta sempre Repubblica, è stato provocato dallo spegnimento dello strumento che si è resettato e non è stato “ritarato” dai tecnici: per questo quasi tutti i campioni sono così risultati positivi.

Leggi anche: 1. “Com’è possibile che ci sia voluto un solo anno per arrivare al vaccino quando per gli altri ci è voluto decenni?”. Rispondono gli esperti /2. “Chi rifiuta il vaccino può essere licenziato”: parla il giurista Pietro Ichino /3. Sileri: “Vaccino obbligatorio se la campagna non raggiunge i due terzi della popolazione”/4. “Vediamo quando muori”: minacce dei No Vax a Claudia Aliverini, la prima infermiera vaccinata in Italia /5. “Io non mi vaccino, il siero della Pfizer riduce di poco il rischio di ammalarsi”: il post del professore di infermieristica all’università di Firenze

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti L’Ordine dei medici di Roma ha messo sotto inchiesta 13 iscritti “no vax” L'uomo al lavoro, "sua" moglie e "suo" figlio. Locandina sessista di Confcommercio scatena la bufera "Un anno per il vaccino Covid, decenni per gli altri. Come è possibile?" Rispondono gli esperti