Come ricorderete, tra i primi vip a mettersi a disposizione con gesti concreti di solidarietà in questa emergenza Coronavirus ci sono stati Fedez e Chiara Ferragni, che hanno lanciato una campagna di raccolta fondi a favore dei reparti di terapia intensiva. I Ferragnez hanno scatenato una vera e propria gara di solidarietà, riuscendo in poche ore a raccogliere oltre 3 milioni di euro.

Una cifra record, alla quale i due hanno contribuito con un versamento di 100mila euro, che sicuramente darà una mano ai medici e agli infermieri che in questi giorni stanno facendo i salti mortali per curare i tanti contagiati dal Covid-19. I due vip hanno inoltre lanciato numerosi appelli ai loro fan a non sottovalutare il virus e a rispettare tutte le regole imposte dal governo, in primis quella di stare a casa.

Coronavirus, Heather Parisi polemizza sulla raccolta fondi di Fedez e Ferragni: la risposta del cantante

Sotto accusa di Fedez è poi finita Radio Maria, l’emittente radiofonica cattolica che ha pubblicato su Facebook un post che ha fatto molto discutere. La radio ha infatti attivato un Sepa straordinario chiedendo ai propri fan di donare: “Stiamo attraversando un periodo di difficoltà che riguarda anche i modi per aiutare Radio Maria. Sappiamo tutti quanto questa radio, dono di Maria, abbia bisogno del vostro sostegno per andare avanti. A causa del Coronavirus molti ascoltatori non possono andare in posta per il bollettino a favore di Radio Maria. Si potrebbe superare questa difficoltà con un “Sepa straordinario” mantenendo la donazione abituale e limitatamente a questo periodo”.

Un messaggio che non è piaciuto a Fedez: “Radio Maria vergognosa. Le priorità di chi dovrebbe mettersi a disposizione dei più bisognosi. Ma la Chiesa esattamente, quale aiuto concreto sta dando per il Paese che gli ha scontato 5 miliardi di euro di IMU oltre a pregare fortissimo e fare il digiuno?”, ha commentato il cantante nelle sue Stories di Instagram.

