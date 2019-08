Crisi di governo, le ultime notizie in diretta

Crisi di governo, il premier Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi per un vertice, che è durato circa un’ora, il vicepremier della Lega Matteo Salvini [qui la diretta]. Nella sede della presidenza c’era anche l’altro vicepremier, il grillino Luigi Di Maio. Ma dallo staff del ministro M5s Di Maio si sottolinea che il leader del Movimento è stato al lavoro nel suo ufficio e non avrebbe dunque preso parte al vertice. Intanto il presidente della Camera, Roberto Fico, e la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, sono stati convocati al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella [qui la diretta].

Crisi di governo ultime news, la Lega: “Unica alternativa è il voto”

Nella mattinata di oggi, giovedì 8 agosto, anche Conte si è recato al Quirinale per un colloquio con il capo dello Stato. Dopo la spaccatura di ieri in Senato sulla Tav, Lega e M5s sono sempre più distanti. Fonti accreditate della Lega hanno fatto sapere nel primo pomeriggio che l’unica alternativa per uscire dalla crisi di governo è il voto: “Nuove elezioni sono l’unica alternativa per noi”.

Crisi di governo: che cos’è e cosa sta succedendo in Italia in queste ore

Salvini, secondo fonti leghiste, sarebbe contrario a ogni ipotesi di rimpasto, in qualsiasi forma. No anche a ogni idea di governo tecnico, avrebbe detto il vicepremier, stoppando così i rumors provenienti dal Movimento Cinque Stelle.

“Leggiamo dai giornali di possibili crisi di governo. Il M5S è al lavoro come ogni giorno per il Paese e dunque lo è anche il capo politico, Luigi Di Maio. Chiunque oggi aprisse una crisi di governo, l’8 agosto, si assumerebbe la responsabilità di riportare in Italia un governo tecnico. Sarebbe folle”, hanno riferito fonti M5S.

La chiusura della Lega sembra netta: “C’è la consapevolezza e la presa d’atto che, dopo le tante cose buone fatte, da troppo tempo su temi fondamentali per il Paese come grandi opere, infrastrutture e sviluppo economico, shock fiscale, applicazione delle autonomie, energia, riforma della giustizia e rapporto con l’Europa tra Lega e 5 Stelle ci sono visioni differenti. Il voto di ieri sulla Tav ne è solo l’ultima, evidente, irrimediabile certificazione”.

Tra le ipotesi in ballo, era stata diffusa anche la notizia che Salvini starebbe valutando di ritirare dal governo i ministri leghisti. Lo aveva diffuso l’agenzia di stampa Adnkronos, ma questa opzione, assieme alla voce di un passo indietro richiesto al premier Conte, è stata smentita dalla Lega.

Ieri sera, però, dal palco di Sabaudia [guarda il video], era stato lo stesso Salvini a dire sibillino che “i ministri della Lega sono a disposizione”.

Crisi di Governo: Conte sale al Quirinale da Mattarella

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte questa mattina, 8 agosto, ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Colloquio che è durato circa un’ora, al termine del quale il premier è tornato indietro a piedi.

Secondo le notizie trapelate, Conte avrebbe avuto con il Capo dello Stato un colloquio informativo per fare il punto della situazione. Non si è quindi parlato di apertura di crisi e tanto meno di dimissioni del premier.

Crisi di governo, Di Maio rompe il silenzio

Il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, ha parlato. La prima dichiarazione di intenti arriva 24 ore dopo la sonora bocciatura in Senato sulle mozioni Tav. “C’è una riforma del M5s che aspetta l’ultimo voto il 9 settembre. Il 9 settembre taglieremo definitivamente 345 parlamentari”, ha annunciato su Facebook.

Il 9 settembre, quindi, il vicepremier e ministro del Lavoro Di Maio pensa che questo governo sarà ancora in carica, nonostante la profonda crisi che si è aperta ieri con la Lega. “I giochini di palazzo – ha scritto Di Maio in un lungo post su Facebook – non ci sono mai piaciuti e questo dibattito sulle poltrone inizia a stancarmi. Siamo andati al governo non per chiederle, ma per tagliarle. E lo abbiamo messo nero su bianco nel contratto, insieme alla Lega”.

Di Maio sulla crisi di governo: “Basta giochini, tagliamo i parlamentari”

Crisi di governo: Salvini pone un ultimatum a Conte e al M5s per andare avanti

Quella di ieri, 7 agosto, è stata una delle giornate più tese per l’esecutivo giallo-verde dal suo esordio a giugno 2018: ore sull’orlo della crisi di governo. Il voto in Senato sulle mozioni Tav ha messo a dura crisi la tenuta della maggioranza, con una serie di dichiarazioni forti che sembravano annunciare da un momento all’altro la caduta del governo.

Matteo Salvini, forte dei suoi ultimi successi con decreto sicurezza bis e Tav, sa di avere il coltello dalla parte del manico, e avrebbe posto delle condizioni per poter proseguire l’esperienza del governo giallo-verde.

Al momento, più che aprire una crisi di governo, l’ipotesi più plausibile è quella di un “rimpastone”: Salvini potrebbe chiedere la testa di Toninelli in primis, Tria e Trenta. Il vicepremier dal palco di Sabaudia, al termine della giornata tesa al Senato, annuncia l’ultimatum: cinque giorni per capire cosa fare di questo governo.

Crisi di governo: Salvini è in campagna elettorale?

“Sarò in giro per il Centrosud fino a domenica, poi lunedì torno a Roma per fare qualche chiacchierata, poi prenderò le mie decisioni senza padri né padrini”. Durante l’incontro con il premier Conte nel pomeriggio l’ultimatum è chiaro: un’intesa su un cambio di rotta entro lunedì o sarà crisi.

Salvini intanto, vista la tensione delle ultime ore ha cancellato due comizi in Abruzzo, e oggi, prima di andare a Pescara, sarà a Roma per alcuni colloqui. Secondo quanto riferisce l’Agenzia Ansa, si parla di un incontro anche con Di Maio. Ma le tensioni delle ultime ore lo fanno sembrare sempre più improbabile.

L’impressione di molti commentatori è che il suo beach tour, l'”Estate italiana tour” , sia una vera e propria campagna elettorale, per non perdere tempo in vista di un eventuale voto già a ottobre.

“La misura per me è colma. O il governo volta pagina o la chiudiamo qui”, spiega senza mezzi termini, con un tono che sembra più una minaccia. Staccare la spina al governo per il M5s significa la disfatta, come spiegano gli ultimi sondaggi politici che vedono i grillini addirittura sotto il 16 per cento.

Salvini avrebbe posto quindi le sue condizioni per non andare al voto: sostituire i ministri sgraditi, una di queste, secondo indiscrezioni. Oltre i tre ministri già citati, a Salvini non dispiacerebbe rinunciare anche a Costa e Bonafede. E il vicepremier pone anche un’altra condizione: che sia Conte a prendere in mano la situazione e superare la crisi inaugurando un Conte 2.

Di Maio accetterà le condizioni di Salvini pur di non andare al voto? Il premier si assumerà l’iniziativa del rimpasto? A che gioco sta giocando Salvini? Cosa vuole veramente? Qual è la posta in gioco? Le domande di queste ore si affollano. Non resta che attendere le prossime mosse.

