Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi 2 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, venerdì 2 agosto 2019:

Concorso Mibac, annunciata la data di uscita del bando

Nel corso della giornata di ieri, giovedì 1 agosto 2019, il ministro per i Beni culturali Alberto Bonisoli ha dato comunicazione, tramite un post su Facebook, della data di uscita del bando di concorso Mibac 2019. Le nuove assunzioni per questo dicastero erano state annunciate dal sottosegretario Gianluca Vacca (M5s) sulla sua pagina Facebook lo scorso 30 maggio, quando il pentastellato aveva assicurato che “entro luglio” sarebbe stato pubblicato il primo dei due bandi previsti per il 2019.

Camera dei Deputati 2019, pubblicati i primi due bandi in Gazzetta Ufficiale

Come comunicato lo scorso 16 luglio, alle 18 di ieri, martedì 30 luglio, sono stati pubblicati sul sito della Camera dei Deputati e in Gazzetta Ufficiale i primi due bandi del nuovo concorso Camera dei Deputati riguardanti la selezione per 38 consiglieri parlamentari. Dopo 16 anni – era il 2003 quando si è tenuto l’ultimo concorso – Palazzo Montecitorio torna quindi ad assumere.

Il primo bando mette a disposizione 30 posti per il ruolo di consigliere parlamentare della professionalità generale, mentre il secondo ne mette a disposizione 8 per il ruolo di consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica.

Per candidarsi c’è tempo fino al 13 settembre 2019.

Concorso ministero delle Politiche Agricole: bando per 35 posti da funzionario agrario

Nella Gazzetta Ufficiale pubblicata martedì 30 luglio 2019, n.60, è presente il bando di concorso, per esami, del ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo finalizzato all’assunzione di 35 unità nel ruolo di funzionario agrario – terza area funzionale, fascia retributiva F1- presso il Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

