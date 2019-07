Stasera in tv 18 luglio 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 18 luglio 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 18 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 18 luglio 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Telegiornale

20:30 – Techetechetè

21:25 – Don Matteo 11

Questa sera su Rai 1 torna Don Matteo, il sacerdote-detective più amato dal pubblico di Rai 1. Questa sarà la volta delle repliche di Ancora bambina e Scegli me, due episodi dell’11esima stagione della fiction che vede protagonista Terence Hill.

La trama degli episodi di Don Matteo di stasera

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Improvviserai

Su Rai 2 questa sera, 18 luglio 2019, va in onda Improvviserai, lo show in cui il duo comico Ale e Franz, senza nessun copione, improvvisano situazioni e personaggi irresistibili. I due sono affiancati da un cast di comici dirompenti: Alessandro Betti, Maria Di Biase e due amatissimi volti di Rai Due, Gigi e Ross. Un suggeritore VIP darà indicazioni a tutto il cast attraverso un auricolare mettendo in scena uno spettacolo unico e irripetibile. A questo affiatato gruppo si aggiungeranno in ogni puntata tanti ospiti a sorpresa che renderanno le storie ancora più divertenti e inaspettate.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – The Circle

Questa sera su Rai 3 va in onda The Circle, un bel film di fantascienza che vede come protagonisti Tom Hanks ed Emma Watson.

Trama: Mae è stata assunta a The Circle, l’azienda più ambita in assoluto. Finalmente può sperare di uscire da quell’invisibilità sociale a cui sembrava essere destinata passando da un lavoro precario e sotto pagato all’altro. The Circle è un grande campus dove i dipendenti trascorrono ogni momento della loro giornata tra lavoro, attività ludiche, sportive e cocktail aziendali. The Circle è un grande social network dove tutti condividono tutto.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 questa sera torna Fuori dal coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano.

STASERA IN TV 18 LUGLIO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:21 – Il principe e il pirata

Canale 5 stasera propone una commedia del 2001 con protagonisti Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini.

Trama: Scoperto che l’amico d’infanzia Gimondi è suo fratellastro, Leopoldo lo recupera alla sua uscita dal carcere dell’Ucciardone e insieme vanno a Saint Vincent per ricevere una eredità. Durante il viaggio si conosceranno meglio e Gimondi lo porterà in situazioni assurde.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 18 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Chicago P.D.

Italia 1 questa sera propone nuovi episodi di Chicago P.D.

Trama: Voight e la sua squadra devono occuparsi del rapimento di un bambino. Dalle prime indagini sembra che Luis, uno dei rapitori, sia un ex ranger e quindi Halstead, essendo stato un ex ranger, propone di agire in prima persona sotto copertura per conquistare la fiducia di Luis e scoprire dove viene tenuto il bambino rapito.

PROGRAMMI TV 18 LUGLIO 2019: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

Questa sera in prima serata su La7 una nuova puntata di In Onda, il programma di approfondimento che vede alla conduzione i giornalisti David Parenzo e Luca Telese.

PROGRAMMI TV 18 LUGLIO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Spider-Man 2

Stasera su Tv8 è in programmazione Spider-man 2, sequel di Spider-man, con Kirsten Dunst e Tobey Maguire.

Trama: Sono trascorsi un paio di anni da quando Peter Parker , memore delle esperienze passate in cui ha vissuto sulla sua pelle le difficoltà di riuscire a conciliare la vita normale con quella da supereroe, ha preso la decisione di rinunciare a Mary Jane, la ragazza che ama da sempre, per dedicarsi completamente all’essere Spider-Man. Intanto il suo amico Harry Osborne è sempre accecato dalla voglia di vendicare la morte del padre uccidendo l’Uomo Ragno. Nel momento in cui Peter prova ad essere una persona normale , ecco che il suo destino torna a ricordagli che “da un grande potere derivano grandi responsabilità ” . Un nuovo nemico , infatti , il Doctor Octopus, minaccia la città, e solo lui può fare qualcosa per fermarlo.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Miss Bala – Sola contro tutti

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera c’è Miss Bala – Sola contro tutti, un thriller per la regia di Catherine Hardwicke con Gina Rodriguez e Ismael Cruz Cordova.

Trama: Gloria scopre un potere che non sapeva di avere quando viene trascinata suo malgrado nel pericoloso mondo della criminalità oltreconfine. Sopravvivere richiederà tutta la sua astuzia, inventiva e forza.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 18 LUGLIO 2019: SKY UNO 20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Su Sky Uno questa sera torna lo chef Bruno Barbieri con il suo programma tutto dedicato all’hotellerie, 4 Hotel.