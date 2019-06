Stasera in tv Italia Bosnia Rai 1 | Qualificazioni Euro2020 | Torino | Calcio

STASERA IN TV ITALIA BOSNIA RAI 1 – Torna il grande calcio in diretta e in chiaro questa sera, martedì 11 giugno 2019, su Rai 1. Sulla prima rete della tv pubblica, infatti, viene trasmessa la partita tra Italia e Bosnia, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino e valida per le qualificazioni a Euro2020.

Fino a oggi, la nostra Nazionale, allenata da Roberto Mancini, si è comportata egregiamente nel suo girone, il gruppo J. L’Italia, infatti, guida agilmente la classifica del girone e la partita di stasera può rappresentare un’ottima occasione per mettere ancora di più al sicuro la prima posizione e la possibilità di qualificarsi direttamente agli Europei itineranti della prossima estate.

Contro la nostra Nazionale arriva la Bosnia di Edin Dzeko, attaccante della Roma, attualmente in quarta posizione nel girone.

Ma a che ora gioca l’Italia stasera? La partita tra la nostra Nazionale maggiore e la Bosnia inizia alle 20.45, ma potete anche seguire tutto il prepartita su Rai 1 a partire dalle 20.30. Ci saranno quindi interviste prima della gara, le opinioni degli ospiti in studio e gli approfondimenti sulle altre partite del girone.

Ma Italia Bosnia non è l’unica partita della Nazionale italiana di oggi. Alle 17.30, infatti, si giocano anche le semifinali dei Mondiali Under 20, a cui l’Italia si è agilmente qualificata dopo aver battuto ai quarti il Mali. La semifinale vede invece l’Italia Under 20 sfidare i pari età dell’Ucraina, a partire dalle 17.30, in diretta su Rai 2.

La Nazionale di Roberto Mancini, come già anticipato, è in testa al gruppo J di qualificazione a Euro 2020 con 9 punti. Alle sue spalle la Finlandia a 6 e poi Grecia e Bosnia a 4. A 3 punti l’Armenia. Lontanissimo il Liechtenstein, che è ancora fermo a zero punti.

Italia 9

9 Finlandia 6

Grecia 4

Bosnia 4

Armenia 3

Liechtenstein 0

