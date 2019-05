🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Grande Fratello Canale 5 | GF 16 | 20 maggio 2019 | Canale 5

STASERA IN TV GRANDE FRATELLO CANALE 5 – PUNTATA 20 MAGGIO – Inizia una nuova settimana e con essa arriva anche una nuova, imperdibile puntata del Grande Fratello 2019. Stasera, 20 maggio 2019, su Canale 5 infatti va in onda la settima puntata del reality, arrivato alla sua edizione numero 16, condotta come sempre da Barbara D’Urso.

E non mancherà materiale sia per gli amanti del gossip che per quelli che adorano le litigate, le polemiche e le dinamiche che si scatenano all’interno della Casa più spiata dagli italiani.

Tutto quello che c’è da sapere e le ultime news sul Grande Fratello 2019

Tutti i programmi in tv stasera, 20 maggio

Il Grande Fratello dunque è pronto a divertire il pubblico di Canale 5: l’appuntamento è per stasera alle 21.25.

Stasera in tv Grande Fratello Canale 5 | La puntata di stasera | Francesca De Andrè

Ma cosa succederà nella puntata di stasera del GF 16? Le anticipazioni di oggi parlano di una puntata davvero show: non soltanto per le vicende che riguardano i concorrenti (Francesca De Andrè su tutti), ma anche per un’ospite inattesa che è pronta a far parlare ancora una volta di sé.

Questa sera, infatti, si tornerà innanzitutto a parlare del presunto tradimento di Giorgio, il fidanzato di Francesca De Andrè, mentre la ragazza era all’interno della Casa.

Stasera in tv Grande Fratello Canale 5 | La puntata di stasera | Eliana Michelazzo

Ma la vera bomba avrà a che fare, ancora una volta, con il matrimonio di Pamela Prati.

Matrimonio Prati, l’agente di Pamela svela la verità: “Mark Caltagirone non esiste”

Sembra infatti che Eliana Michelazzo, la criticatissima agente di Pamela Prati, sarà presente in studio. Di cosa parlerà? Ufficialmente, la storia del presunto matrimonio non ha nulla a che fare con il Grande Fratello. Ma le vie di Barbara D’Urso sono infinite.

Grande Fratello, stasera puntata show: l’agente di Pamela Prati in studio. Malgioglio pronto a dichiararle guerra

Stasera in tv Grande Fratello Canale 5 | I concorrenti in nomination

C’è grande attesa, tra il pubblico, anche per scoprire il nome del concorrente che verrà eliminato dal reality questa sera.

Nella sesta puntata, quella della settimana scorsa, sono finiti in nomination Gaetano, Serena, Michael ed Erica. Chi uscirà?

Giorgio Tambellini sorpreso a baciare una donna. Come reagirà stavolta la concorrente del @GrandeFratello ? Scopritelo questa sera su #Canale5 o in streaming su @MediasetPlay con una nuova puntata di #GF16 👇https://t.co/2Q05C9soRE — Mediaset Play (@MediasetPlay) 20 maggio 2019



Grande Fratello, un fulmine colpisce la casa e salta la diretta

Cosa c’è stasera in tv oltre al Grande Fratello

Stasera su Sky