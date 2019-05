Stasera in tv 20 maggio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Montalbano – La luna di carta | Grande Fratello | Report

Cosa c’è stasera su Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 20 maggio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 20 maggio 2019:

Rai 1

La guida tv del 20 maggio prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – La luna di carta

In questo lunedì sera, su Rai 1, il grande ritorno del Commissario Montalbano, con una replica di una delle puntate più apprezzate dal pubblico, La Luna di carta, andata in onda per la prima volta il 17 novembre 2008.

La trama: Il commissario Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) deve indagare sulla morte di un informatore scientifico, trovato morto in una casa alla periferia di Vigàta con un colpo di pistola in testa. Il cadavere però, viene trovato con i pantaloni abbassati. Un dettaglio su cui si decide di indagare approfonditamente. Montalbano segue la pista passionale, ma sta attento anche a tutti i segnali che arrivano da altre direzioni. Interroga così sia la sorella del defunto, sia l’ex amante. Le due, ovviamente, si odiano profondamente. Chi sarà il vero colpevole? Solo Montalbano riuscirà a distinguere i falsi indizi da quelli veri e dare un nome all’assassino.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21.20 – A Sud di Made in Sud

Su Rai 2 stasera torna la comicità di Made in Sud, con lo speciale A Sud di Made in Sud, con Fatima Trotta e Stefano De Martino. Una puntata particolare, quella di stasera, in cui saranno mostrati i momenti migliori andati in onda nelle scorse settimane. Un modo per suggellare una stagione che ha visto la trasmissione di Rai 2 ottenere grandissimi risultati in termini di ascolti tv.

Stasera in tv 20 maggio | Rai 3

La guida tv del 20 maggio su Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21.30 – Report

Torna con un nuovo appuntamento Report, il programma d’inchiesta di Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tra i temi trattati stasera anche le eccellenze del DOP prosciutto di Parma e prosciutto San Daniele, per produrre i quali, secondo un’inchiesta delle procure di Torino e Pordenone, sarebbe stata utilizzata carne di maiale danese, non ammessa per ottenere il marchio.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20.30 – Stasera Italia

21.25 – Quarta Repubblica

In prima serata su Rete 4 torna l’appuntamento con Nicola Porro e il suo Quarta Repubblica: attualità, politica e cronaca della settimana, discussi con i tanti ospiti della trasmissione.

Stasera in tv 20 maggio | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21.20 – Grande Fratello 2019

Come ogni lunedì, torna Barbara D’Urso con la settima puntata del Grande Fratello 2019. Chi uscirà stasera dalla Casa più spiata dagli italiani? E chi saranno i nuovi nominati? Tanto divertimento e anche le immancabili polemiche, con una nuova puntata della telenovela tra Francesca De Andrè, il fidanzato Giorgio e la misteriosa Roxy.

Italia 1

Quali sono i programmi tv del 20 maggio su Italia 1? Eccoli:

20.25 – CSI: scena del crimine

21.25 – Rogue One – A Star Wars History

Su Italia 1 arriva il film Rogue One – A Star Wars History, il primo film di “Anthology”, collezione di film a sé stanti ambientati nell’universo di Guerre stellari.

La trama: Un gruppo eterogeneo di combattenti ribelli si lancia nel disperato tentativo di rubare i piani della Morte Nera e impedirgli in tal modo di guadagnare terreno e potere.

Di seguito, il trailer:

La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – I quattro figli di Katie Elder

Su La 7 arriva il film I quattro figli di Katie Elder, classico western del 1965 con John Wayne, Dean Martin, George Kennedy, Martha Hyer, Michael Anderson jr.

La trama: John, Tom, Matt e Bud Elder, riunitisi in occasione del funerale della madre Katie, scoprono che un potente costruttore di armi di nome Morgan Hastings tiene in scacco il loro paese natale e si è impossessato con la forza del ranch di famiglia. I quattro fratelli sono decisi a combattere al fianco della comunità: ma Hastings, con mezzi poco ortodossi, riesce a far ricadere su di loro le colpe dell’omicidio dello sceriffo Billy Watson. Per gli Elder il compito si rivela davvero proibitivo…

Stasera in tv 20 maggio | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – The Karate Kid – Per vincere domani

Su Tv 8, arriva stasera il film The Karate Kid – Per vincere domani, un vero classico del genere, con Noriyuki Pat Morita, Ralph Macchio, Elizabeth Shue, Martin Kove.

La trama: Daniel, senza più il padre e con una madre che per lavoro è costretta a trasferirsi in California, lascia il natio New Jersey. A S. Fernando Valley s’innamora subito della giovane Ali, ma poi è costretto a sopportare le angherie del fidanzato di questa, campione di karate. Il maestro Miyagi gli insegnerà l’arte del karate e anche quella di diventare adulto.

Sky Cinema 1

Il lunedì di Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:05 – Overboard

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Gli incredibili 2 (Prima Tv)

Sul canale 301 di Sky, questa sera arriva in prima tv il film d’animazione prodotto da Pixar Gli incredibili 2, attesissimo sequel della pellicola con protagonista la famiglia Parr

La trama: Tutti i riflettori sono puntati su Helen, mentre Bob rimane a casa con Violetta e Dash per affrontare le imprese quotidiane di una vita “normale”. Sarà un cambiamento difficile per tutti, soprattutto perché la famiglia è ancora ignara dei superpoteri del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo cattivo ordirà un piano malefico e geniale, tutti i membri della famiglia insieme a Frozone dovranno unire nuovamente le forze, piu’ facile a dirsi che a farsi, anche se sono tutti Incredibili.

Di seguito, il trailer:

Sky Sport Serie A

Cosa vedere su Sky Sport in questo lunedì 20 maggio? Ovviamente il posticipo della penultima giornata di Serie A tra Lazio e Bologna, in diretta sul canale 202 dallo stadio Olimpico a partire dalle 20.25.

Il calendario completo della Serie A

Stasera in tv 20 maggio | Sky Uno

20:15 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

21:15 – Master Pasticcere di Francia

Questa sera torna l’appuntamento in prima serata su Sky Uno con il cooking show Master Pasticcere di Francia. Noi abbiamo già fame. E voi?