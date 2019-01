Sanremo 2019, ecco quanto potrebbero guadagnare i conduttori e gli ospiti del Festival

Sanremo 2019 stipendi | Compensi | Cachet | Conduttori | Ospiti | Baglioni | Bisio | Raffaele

Ogni anno è una delle più accese discussioni che si scatenano attorno al Festival di Sanremo? Quanto guadagnano i conduttori? E qual è il compenso destinato agli ospiti di ciascuna delle cinque serate della kermesse canora più importante d’Italia?

Gli stipendi di Sanremo suscitano sempre molte polemiche, soprattutto tra chi crede che in un periodo non di certo eclatante per il nostro Paese dal punto di vista economico, dare certi cachet agli artisti che si susseguono sul palco dell’Ariston sia uno spreco.

Non è da meno l’edizione 2019 del Festival, in programma dal 5 al 9 febbraio 2019 e che vede Claudio Baglioni nel ruolo di direttore artistico e Claudio Bisio e Virginia Raffaele come conduttori.

Polemiche che sono iniziate già molto tempo prima dell’avvio della kermesse e provocate soprattutto dalla conferenza stampa di presentazione del Festival, nella quale Baglioni ha criticato il governo sul tema migranti, scatenando la reazione del ministro dell’Interno Matteo Salvini.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU SANREMO 2019

In attesa dell’ufficialità, Radio 105 ha pubblicato alcune indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le cifre destinate ai protagonisti del Festival.

Cifre che, se confermate, sono destinate a creare ulteriori polemiche con Salvini che, ospite di Non è l’Arena nella puntata del 13 gennaio 2019, ha dichiarato: “I maxi stipendi di certi presentatori su Rai 1, che guadagnano in un mese quello che io guadagno in un anno, vanno rivisti”.

Sanremo 2019 stipendi | Quanto guadagnano Baglioni, Bisio e Raffaele

I compensi di cui si parla al momento sarebbero 800mila euro per Baglioni, 400mila euro per Bisio e 300mila per Virginia Raffaele.

Cachet che premiano dunque le maggiori responsabilità in capo al direttore artistico del Festival e che ricalcano anche l’edizione 2018, quando Michelle Hunziker guadagnò 400mila euro, mentre Favino 300mila. Lo stipendio di Baglioni, nel 2018, si fermò a 600mila euro.

Al momento non è arrivata alcuna smentita da parte della Rai.

> QUI TUTTO SUI CONDUTTORI DI SANREMO 2019

Sanremo 2019 stipendi | Quanto guadagnano gli ospiti

Quanto guadagnano invece gli ospiti? In questo caso gli stipendi variano da 20mila a 50mila euro. Al momento sono solo quattro gli ospiti confermati per Sanremo 2019: Elisa, Giorgia, Andrea Bocelli e il figlio Matteo.

> QUI TUTTO SUGLI OSPITI DI SANREMO 2019

Sanremo 2019 stipendi | Le cifre del Festival

La direttrice della Rai, Teresa De Santis, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2019 ha esposto anche quelli che dovrebbero essere i costi del Festival.

“Negli ultimi 10 anni – ha detto – c’è stata una notevole diminuzione della spesa senza che ci sia stato un calo della qualità del prodotto. Il costo ha una voce fissa, la convenzione con il comune, e i costi vivi di ogni anno. Questi ultimi girano attorno ai 12 milioni di euro. I ricavi, ritengo e spero che possano raggiungere il doppio. Meglio ancora se vanno ancora oltre: potremmo segnare un record quest’anno”.

> QUI LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI SANREMO 2019