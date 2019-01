Adrian: tutto quello che c’è da sapere sulla serie evento di Adriano Celentano

Adrian | Serie | Adriano Celentano | Trama | Anticipazioni | Pubblicità | Canale 5 | Streaming

ADRIAN – È sicuramente l’evento televisivo più atteso del 2019. Adriano Celentano torna in tv con un progetto assolutamente innovativo, Adrian, un graphic novel in nove puntate.

Un prodotto a cui il cantante lavora da tempo e che, dopo una serie di rimandi, va in onda con le prime due puntate trasmesse su Canale 5 in prima serata il 21 e il 22 gennaio 2019.

Dopo questi primi due eventi, Adrian prosegue con una puntata a settimana, ogni lunedì, sempre su Canale 5.

Adrian | Che Cos’è

La serie animata è solo una parte dello spettacolo progettato da Celentano.

Previsto infatti uno show in onda in diretta dal teatro Camploy di Verona. Sul palco, accanto a incursioni “live” dello stesso artista, è attesa Michelle Hunziker.

I dettagli sono ancora rigorosamente top secret. Una cosa è certa: nei giorni scorsi la conduttrice svizzera è stata fotografata vicino al teatro, presumibilmente all’uscita dalle prove.

Il cartoon, come si intuisce dagli spot in onda sulle reti Mediaset, solleverà molte questioni care da sempre a Celentano, dai temi politici all’ambientalismo, fino alla guerra.

Diversi ospiti in studio, poi, discuteranno degli argomenti trattati nel graphic novel.

Un evento televisivo molto atteso, che segna il ritorno del Molleggiato sul piccolo schermo, dopo che recentemente ha duettato con Marco Mengoni in un brano dell’ultimo disco del cantante viterbese.

Adrian è un progetto ambizioso anche per Mediaset, con una produzione da decine di milioni di euro, più di 1.000 animatori sparsi in tre continenti (Cina, Africa ed Europa), oltre 10.000 scene e un’équipe di centinaia di professionisti.

Protagonisti del cartoon, Adrian – “italiano, 1,77, occhi castani, sguardo attento, bocca ripida, segni particolari: nessuno”, convinto che “non è con la violenza che si mettono a posto le cose del mondo”, come recitano a tutto volume gli spot – e Gilda.

La graphic novel animata, ideata ovviamente dal Molleggiato e prodotta dal suo Clan, si avvale dei disegni di Milo Manara, le musiche di Nicola Piovani, la collaborazione ai testi di Alessandro Baricco e Vincenzo Cerami.

Il 25 gennaio 2019, inoltre, uscirà un doppio album che, oltre alla colonna sonora originale dello show, conterrà anche inediti e brani classici del repertorio del Molleggiato, riarrangiati in una nuova veste.

Il disco, prodotto da Clan Celentano con la distribuzione dell’etichetta Universal Music Italia, sarà disponibile anche in versione vinile.

Adriano Celentano è sicuramente uno degli artisti italiani che più ama sperimentare e lanciarsi in nuove avventure.

Ad 81 anni appena compiuti, il Molleggiato non ha mai nascosto la propria passione per il fumetto. Inserti animati, infatti, hanno da sempre caratterizzato le sue opere sia discografiche che televisive.

Adrian | Trama | Anticipazioni

A svelare qualche dettaglio in più sui contenuti di Adrian, la serie animata voluta da Celentano e disegnata da Milo Manara, è la rivista Sorrisi e Canzoni Tv.

La storia è ambientata in un futuro lontano, tra elementi di realtà e altri di fantasia.

Al centro del racconto l’alter ego dello stesso Celentano. Le vicende del protagonista partono dalla sua fuga dal carcere in un’epoca di dittatura.

Il popolo è infatti costretto con l’inganno all’omologazione da parte di una dittatura corrotta. “Il male verrà combattuto da un semplice orologiaio (Adrian) mosso da ideali di libertà e bellezza – scrive il settimanale”.

Ci sono quindi tutti i riferimenti e i temi cari storicamente a Celentano e ai suoi fan: dalla sua vita nel quartiere della via Gluck, dove l’artista ha davvero lavorato come orologiaio, fino alle tematiche ambientali, la politica, il consumismo e l’impegno contro la violenza sulle donne.

Celentano-Adrian, insomma, è un eroe che affronta scene d’azione (e d’amore) sempre con un pizzico di ironia”, racconta Sorrisi e Canzoni.

Un’opera quindi di chiaro stampo autobiografico, tradotta in immagini dal maestro Manara, e che si avvale delle musiche originali del premio Oscar Piovani, il quale ha anche attinto al repertorio dello stesso Celentano, oltre che alla raffinata penna di Baricco – con la Scuola Holden – e di Cerami.

Adrian | Trailer

Tra le prime immagini diffuse dal Clan Celentano, ecco il trailer di Adrian, in onda per nove puntate in prima serata su Canale 5, a partire dal 21 e 22 gennaio 2019.

Adrian | Pubblicità

Anche chi non è amante del cantante milanese e non ha intenzione di vedere la serie Adrian, sicuramente non ha potuto fare a meno di soffermarsi sullo spot in onda da giorni sulle reti Mediaset.

Sui social infatti non sono mancate le critiche per il volume eccessivamente alto dello spot stesso, molto superiore al normale, che infastidisce non poco chi magari sta guardando la tv distrattamente.

Adrian | La storia

Quello di Adrian è stato un lungo travaglio. Della serie animata di Celentano se ne parla addirittura dal 2008. Inizialmente al progetto era interessata Sky, ma nel 2012 si è arrivati alla rottura dell’accordo, perché la serie non era pronta nei tempi previsti.

In quello stesso anno Celentano si lega a Mediaset, con le due puntate speciali di Rock Economy, il live dall’Arena di Verona che segnò il ritorno sul palco del cantante a 18 anni dal suo ultimo concerto.

E così anche Adrian vira dalle parti di Cologno. La sua messa in onda è stata annunciata per un paio d’anni in occasione della presentazione dei palinsesti della nuova stagione di Canale 5, ma puntualmente viene sempre rinviata. Ora il momento è finalmente arrivato, con le prime due puntate trasmesse il 21 e 22 gennaio 2019 su Canale 5.

Adrian | Streaming

Adrian, la serie evento di Adriano Celentano, va in onda in prima serata e in prima visione assoluta su Canale 5 il 21 e il 22 gennaio 2019, a partire dalle 21.20 circa. Dopo questi primi due eventi, Adrian prosegue con una puntata a settimana, ogni lunedì, sempre su Canale 5.

Canale 5 è disponibile in chiaro al tasto 5 del telecomando sul digitale terrestre, oltre che in HD al canale 505. La rete ammiraglia Mediaset è visibile anche sulla piattaforma Tivusat e su Sky al canale 105 del decoder.

Per chi non potesse seguire il graphic novel di Adriano Celentano comodamente in tv, niente paura. È possibile seguire Canale 5 in diretta streaming grazie al servizio gratuito Mediaset Play, disponibile per pc, smartphone e tablet. Sempre grazie a Mediaset Play è possibile rivedere in qualsiasi momento tutti i contenuti di Canale 5 grazie alla funzione on demand.