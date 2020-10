Stasera in tv 9 ottobre 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 9 ottobre 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 9 ottobre 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 9 ottobre 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti

21:25 – Tale e quale show

Questa sera su Rai 1 torna una nuova puntata di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – NCIS

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di NCIS.

Trama: Phil, un amico di Gibbs, ha una nuova fidanzata, Stacy, conosciuta tramite una app di incontri. La donna, però, sembra es sere collegata all’omicidio di altri due uomini entrambi iscritti alla stessa app.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Le ragazze

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata de Le ragazze.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto grado

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarto grado.

STASERA IN TV 9 OTTOBRE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la Notizia

21:20 – Grande Fratello Vip

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

GUIDA TV 9 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:50 – Dr. House

20:40 – C.S.I.

21:30 – Freedom oltre il confine

Questa sera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Freedom oltre il confine.

PROGRAMMI 9 OTTOBRE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda una nuova puntata di Propaganda Live.

PROGRAMMI TV 9 OTTOBRE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess my age

21:30 – X Factor

Su Tv8 questa sera va in onda la replica di X Factor – Bootcamp.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15- R.i.p.d. – Poliziotti dall’aldilà

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film R.i.p.d. – Poliziotti dall’aldilà.

Trama: Poliziotti a Boston, Nick Walker e Bobby Hayes hanno sottratto una cassa piena d’oro durante un’operazione. Nick, dopo aver perso la vita, si ritrova in un ufficio del Rest in Peace Department, un’agenzia celeste che recluta gli agenti defunti per farli tornare sulla Terra in corpi diversi dai loro.

SKY UNO

19:10 – X Factor

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma la nuova edizione di Bruno Barbieri – 4 Hotel.

