Stasera in tv 9 aprile 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 2 aprile 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 9 aprile 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 9 aprile 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Canzone Segreta

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Canzone Segreta, con Serena Rossi.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S

Questa sera su Rai 2 va in onda la serie N.C.I.S.

Trama: Mentre Gibbs aiuta l’amico Fornell a smantellare l’organizzazione criminale che spaccia gli oppioidi che hanno quasi ucciso sua figlia, scompare misteriosamente un cadavere dalla Sala Autopsie…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La Traviata di Giuseppe Verdi

Questa sera su Rai 3 va in onda la Traviata. Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma Direttore Daniele Gatti A cura di Claudia Tarantino Produttore esecutivo Eleonora De Angelis Con la collaborazione di Francesca Nesler Regia, scene e regia tv di Mario Martone.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarto Grado.

STASERA IN TV 9 APRILE 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – CIAO DARWIN – A GRANDE RICHIESTA

Questa sera su Canale 5 va in onda Ciao Darwin – A grande richiesta.

GUIDA TV 9 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. MIAMI – NESSUNA TRACCIA

21:20 – LE IENE SHOW

Questa sera su Italia 1 va in onda Le Iene Show.

PROGRAMMI 9 APRILE 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda Propaganda Live di Diego Bianchi.

PROGRAMMI TV 9 APRILE 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

19:25 – Cuochi d’Italia Ep. 20

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Lo Hobbit – La desolazione di Smaug

Su Tv8 questa sera va in onda il film Lo Hobbit.

Trama: Dopo essere riuscito a sfuggire dalle montagne nebbiose, Bilbo Baggins (Martin Freeman) continua il suo viaggio per recuperare il regno perduto di Erebor. Ad accompagnarlo, vi sono il mago Gandalf (Ian McKellen) e Thorin Scudodiquercia (Richard Armitage), a capo della compagnia dei tredici nani.

NOVE

20:15 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Fratelli di Crozza

23:10 – La confessione

Questa sera sul Nove va in onda in prima tv, Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Genitori vs Influencer

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Genitori vs. Influencer.

Trama: Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Paolo (Fabio Volo), professore di filosofia, vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone – alla francese – (Ginevra Francesconi), con cui ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra ufficialmente nella fase dell’adolescenza, l’idillio si rompe: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene “rapita” dallo smartphone, tanto che matura l’idea di voler diventare influencer – come il suo idolo Ele-O-Nora (Giulia De Lellis) – categoria che Paolo detesta. Pur di recuperare il rapporto con sua figlia, Paolo inizia una campagna contro l’abuso dei social, con l’aiuto della stessa Simone che diventa la sua web manager. La fama inaspettata lo trasformerà suo malgrado in un influencer… e gli farà scoprire che i social, anche se vanno maneggiati con cura, possono regalarti una possibilità.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo

21:15 – Bruno Barbieri 4 hotel

Su Sky Uno questa sera è in programma Bruno Barbieri – 4 hotel.

