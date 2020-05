Stasera in tv 8 maggio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 8 maggio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 8 maggio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 8 maggio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – David di Donatello

Questa sera su Rai 1 va in onda in diretta la serata dedicata ai David di Donatello, i premi del cinema italiano. Una prima serata evento condotta da Carlo Conti per celebrare il gran de cinema italiano con il coinvolgimento di attori, attrici e registi che daranno vita ad una grande cerimonia tesa a raccontare, valorizzare e promuovere il nostro cinema e le sue eccellenze.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 va in onda un nuovo appuntamento con la serie N.C.I.S. dal titolo Musica, maestro!

Trama: Il team N.C.I.S. indaga sull’omicidio di un musicista dell’Orchestra d’Elite della Marina, che si esibisce in eventi diplomatici in tutto il mondo.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – La scelta

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La ruota delle meraviglie

Questa sera su Rai 3 va in onda il film La ruota delle meraviglie, diretto da Woody Allen-

Trama:Woody Allen dirige Justin Timberlake e Kate Winslet in una storia di amore e gelosia che racconta le vicissitudini di una cameriera disillusa sullo sfondo della New York anni ’50.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto Grado

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

STASERA IN TV 8 MAGGIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Scherzi a parte

GUIDA TV 8 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – The Twilight Saga – Breaking Dawn Parte 2

Su Italia 1 questa sera va in onda l’ultimo capitolo della saga di Twilight, Breaking Dawn parte 2.

Trama: La nascita di Renesmee, la figlia di Edward (Robert Pattinson) e Bella (Kristen Stewart), ha scatenato l’intervento dei Volturi contro i Cullen. Essi infatti credono che si tratti di una bambina immortale e quindi molto pericolosa perché svelerebbe al mondo l’esistenza dei vampiri. I Cullen si vedono perciò costretti a raccogliere intorno a loro un gruppo di vampiri che testimonino il contrario. Tra loro vi è anche Jacob (Taylor Lautner), già innamorato della bambina.

PROGRAMMI 8 MAGGIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di Propaganda Live, con Diego Bianchi in arte Zoro.

PROGRAMMI TV 8 MAGGIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 154 Prima TV

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of audizioni

Su Tv8 questa sera va in onda Italia’s Got Talent, con una raccolta delle migliori esibizioni.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100 Cinema

21:15 – Diavoli

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma Diavoli, con due nuove episodi della serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – EPCC

Su Sky Uno è in programma una puntata di EPCC, il programma di Alessandro Cattelan con tanti ospiti.

