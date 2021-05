Stasera in tv 7 maggio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Top Dieci

Questa sera su Rai 1 va in onda il programma di Carlo Conti, Top Dieci. In Top Dieci due squadre, ciascuna composta da tre celebrities, si affrontano in una serie di divertenti round di gioco alla scoperta dell’identità del nostro Paese. Il loro compito sarà infatti quello di riempire tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop d’Italia (musica, cinema, spettacolo, abitudini, curiosità…) tracciando così un preciso identikit del bel Paese, dei suoi usi e costumi e dei gusti degli italiani. Le classifiche riguarderanno sia il passato che il presente, in un gioco con il tempo che ci permetterà di ricordare ciò che siamo stati e riflettere su ciò che siamo.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 va in onda la serie tv NCIS. Continua la caccia a Merriweather, il boss che spaccia la droga contraffatta che ha quasi ucciso la figlia di Fornell. To bias non dà più sue notizie da tre mesi, ma Gibbs non si arrende…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Via Dei Matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Mother’s Day

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Mother’s Day.

Trama: Diverse storie con protagoniste madri e padri differenti si intrecciano durante il giorno della Festa della Mamma. Miranda, una conduttrice televisiva, ha scelto la carriera sacrificando la vita privata e la maternità. Sandy è invece una mamma single, il cui ex marito ha sposato da poco una donna molto più giovane. Bradley sta crescendo da solo una figlia adolescente ma ciò per lui comporta talvolta dei grandi imbarazzi. Jesse, infine, sembra avere qualche problema con la madre che non accetta il passare degli anni, mentre Kristin è stata adottata e non ha mai conosciuto la madre biologica.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma ‘crime’ più social della televisione italiana. Il programma d’informazione, leader d’ascolti della rete diretta da Sebastiano Lombardi, continua a seguire i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica. Alla base del racconto, le interviste ai protagonisti delle vicende, i collegamenti con gli inviati sul territorio e le meticolose ricostruzioni della redazione.

STASERA IN TV 7 MAGGIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – Isola dei famosi

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi 2021, condotta da Ilary Blasi.

GUIDA TV 7 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – CORTO CIRCUITO

21:20 – GLI ALBUM DI FREEDOM

Questa sera su Italia 1 va in onda Gli album di Freedom.

PROGRAMMI 7 MAGGIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La7 va in onda Propaganda live, condotto da Diego Bianchi in arte Zoro.

PROGRAMMI TV 7 MAGGIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Indiana Jones e l’ultima crociata

Su Tv8 questa sera va in onda il film Indiana Jones e l’ultima cruciata.

Trama: Un miliardario contatta Indiana Jones affinché si rimetta sulle tracce del Santo Graal, di cui sono state scoperte nuove tracce. L’altro archeologo impegnato nella ricerca e poi sparito era Henry Jones, padre di Indiana.

NOVE

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:25 – Fratelli di Crozza (live)

22:55 – La confessione – 1^TV

Questa sera sul Nove va in onda Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Misteri nascosti

Stasera su Sky Cinema Uno va in onda il film Misteri nascosti.

Trama: Per cercare di superare il trauma dell’aborto, la Dottoressa Tora (Radha Mitchell) si trasferisce con il marito (Rupert Graves) nelle Shetland, a largo delle coste scozzesi. Qui la donna fa un terribile ritrovamento: un cadavere con strani simboli sul corpo a cui è stato strappato il cuore dal petto. Quella che inizialmente sembrava essere una vecchia vittima di antichi rituali, si scoprirà essere invece l’omicidio recente di una donna che ha da poco partorito. Tora verrà risucchiata in un fitto mistero di donne scomparse subito dopo il parto la cui sparizione sembra essere collegata direttamente ai vecchi miti dell’isola.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Cinque ragazzi per me

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Cinque ragazzi per me.

